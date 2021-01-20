شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس شركة أبل يرفض التعليق على مشروع "Apple Car" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ مطلع العام، اكتسبت الشائعات حول صنع شركة أبل سيارة زخمًا لم يسبق له مثيل، حيث قال المحللون إنه بحلول عام 2024 ، ستدخل Apple Car في الإنتاج، ولم تتوقف التكهنات عند هذا الحد حيث ظهرت شائعات حول شراكة بين Hyundai و Apple، إلا أنه مؤخرا سُئل الرئيس التنفيذي لشركة أبل "تيم كوك" عن Apple Car المشاع.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال كوك إن شركة آبل ستستمر في صنع "أفضل المنتجات في العالم"، وسُئل كوك عما إذا كانت هذه المنتجات ستشمل Apple Car، بعد أن علق كوك بأن شركة أبل تواصل "صنع أفضل المنتجات في العالم"، وسأل والاس عما إذا كان ذلك سيشمل Apple Car، ضحك كوك على السؤال وقال إنه "لا يمكنه التعليق على الشائعات وما إلى ذلك".

وتم إخبار كوك بعد ذلك أنه يمكنه التعليق فعليًا لكنه اختار عدم القيام بذلك، فقال كوك "أنت محق" قبل أن يضيف: "اخترت عدم القيام بذلك"، وفي مقابلة سابقة في عام 2017 ، تحدث "كوك" عن السيارات ذاتية القيادة - دون التعليق على مشاركة أبل، ثم وصف السيارات ذاتية القيادة بأنها "أم جميع مشاريع الذكاء الاصطناعي".

ثم قال إن شركة آبل تركز على الأنظمة الذاتية، "إنها تقنية أساسية نراها مهمة جدًا... ربما تكون واحدة من أصعب تقنيات الذكاء الاصطناعي. مشاريع للعمل عليها "، كما تحدث كوك أيضًا عن السيارات الكهربائية في نفس المقابلة مع بلومبرج وأبدى إعجابه بالتكنولوجيا، بالحديث عن السيارات الكهربائية، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل إنها تقدم "تجربة رائعة، لا تضطر للتوقف عند محطة تعبئة الوقود أو محطة الوقود."