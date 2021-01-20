تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف VIVO Y31 بقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 225 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة VIVO رسمياً اليوم عن أحدث إصدارات الشركة المتوسطة VIVO Y31 الذي يضم رقاقة معالج Snapdragon 662، ونظام Android 11، مع قدرة بطارية 5000 mAh وسعر 225 دولار.

يتميز هاتف VIVO Y31 بشاشة LCD بحجم 6.58 إنش، وجودة عرض FHD بلس، مع تصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يتميز هاتف VIVO Y31 برقاقة معالج Snapdragon 662 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 11 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

أيضاً يتميز هاتف VIVO Y31 بكاميرة ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وتصوير macro، ويدعم الهاتف تسجيل فيديو مع نظام تثبيت فائق، مع نظام تصوير ليلي، كما يأتي الهاتف بخوارزمية لخفض الضوضاء في الإطارات.

هاتف VIVO Y31 يأتي بنظام تشغيل Android 11، كما يضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، وبطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يدعم الشحن عبر منفذ USB-C، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات، وتقدم الشركة هاتف vivo Y31 بألوان الأزرق والأسود بسعر 225 دولار.

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