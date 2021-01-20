تكنولوجيا: تقرير يؤكد خطط LG للخروج من المنافسة في سوق الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير نشر في صحيفة The Korea Herald عن خطط LG للخروج من المنافسة في سوق الهواتف الذكية نتيجة للمنافسة القوية التي تواجهها الشركة في السنوات الأخيرة.

تعد شركة LG أحد العلامات التجارية الرائدة في سوق الهواتف الذكية، إلا أن الشركة تواجه صعوبات للحفاظ على حصتها السوقية، مع خسائر بقيمة 4.5 مليار دولار في الخمس سنوات الأخيرة.

حاولت شركة LG إحياء قسم الهاتف مؤخراً عبر إطلاق إبتكارات جديدة في تصميم الهواتف الذكية مع إصدارها الأخير LG Wing الذي أطلق العام الماضي، والذي جاء بتصميم الشاشة المزدوجة القابلة للتدوير، إلا أن الهاتف لم ينجح في جذب قاعدة كبيرة من المستخدمين.

ولقد أشار أحد مسؤولي شركة LG لصحيفة “The Korea Herald” أن المنافسة العالمية في سوق الهاتف تزداد شراسة، لذا سيكون على شركة LG إتخاذ الخيار الأمثل، كما أكد على أن الشركة تدرس بالفعل كل الخيارات المتاحة الآن لقسم الهاتف، والتي قد تشمل أيضاً تقليص أعمال الشركة في قسم الهاتف.

أيضاً تأتي التفاصيل الجديدة بعد رسالة داخلية من Kwon Bong-seok الرئيس التنفيذي لشركة LG Electronics موجهة لموظفي الشركة، والتي يحذر فيها الموظفين من التغييرات الداخلية المحتملة.

يذكر أن التغييرات المحتملة تأتي رغم الإعلانات التشويقية الأخيرة من LG لنموذج هاتف مميز بشاشة قابلة للتدوير، الذي كشف عنه في فعاليات CES الأخيرة.

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