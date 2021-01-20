شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Vrbo يحظر الحجوزات الجديدة فى واشنطن العاصمة خلال أسبوع التنصيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيرت Vrbo موقفها من الأشخاص الذين يقومون بالحجز عبر الانترنت في منطقة واشنطن العاصمة خلال أسبوع التنصيب، وأعلنت الشركة، أنها ستمنع أي حجوزات جديدة حتى يوم الجمعة 22 يناير وفقا لموقع The Verege.

وذكرت Vrbo سابقًا أنها تقوم بتقييم الحجوزات الجديدة وأنها "ستتخذ الإجراء المناسب بالتنسيق مع تطبيق القانون" إذا لزم الأمر.

وتم نشر الخبر بواسطة Expedia Group (التي تمتلك Vrbo) عبر حساب Vrbo الرسمي على تويتر، يأتي ذلك في ضوء قيام مسؤولي العاصمة بتشجيع الناس على البقاء في منازلهم والمشاركة في الافتتاح.

وتعمل الشركة ببطء على تغيير سياساتها حول إيجارات التنصيب، بعد أن ذكرت Buzzfeed News أن السكان قلقون من استخدام المتطرفين للخدمة للبقاء في العاصمة، ولكن بينما صرحت Vrbo بأنها "تشجع المضيفين على إلغاء الحجوزات"، إلا أنها لا تلغي الحجوزات بشكل شامل.

عندما سُئلت عما إذا كان هذا هو الحال بعد حظر اليوم، ردت الشركة بأنها لن تلغي بالفعل جميع الحجوزات الحالية، لكنها "تعيد فحصها للمساعدة في ضمان السلامة العامة".

وبالمقارنة، فإن Airbnb لم تمنع الحجوزات الجديدة فحسب، بل ألغت أيضًا الحجوزات الموجودة.

وفي 6 يناير صرحت Vrbo أن جميع الحجوزات الجديدة ستخضع لمزيد من التدقيق والأمن، ولكن يبدو أنه علينا فقط أن نثق في أن هذه الإجراءات كانت فعالة، حيث يبدو أن الحظر الجديد سيؤثر فقط على الأشخاص حجز اللحظة الأخيرة.

وتطبيقات مشاركة المنزل ليست هي الوحيدة التي تحاول تجنب المزيد من العنف في عاصمة البلاد قبل الافتتاح غدًا، فقد أوقف Facebook نشر الأحداث بالقرب من البيت الأبيض، وعملت كل من Apple وGoogle و Amazon على إزالة توزيع Parler ، وهو تطبيق فشل في التعامل مع مثيري الشغب أثناء الهجوم على مبنى الكابيتول في وقت سابق من هذا الشهر.