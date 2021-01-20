شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مع تفشى كورونا.. فريق بايدن يخطط لمشاركة المواطنين حفل التنصيب عبر "سناب شات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تفشي جائحة كورونا المستمر وإغلاق غير مسبوق لواشنطن، سيبدو تنصيب جو بايدن مختلفًا عن تنصيب رؤساء الولايات المتحدة السابقين، حيث خططت لجنة بايدن الافتتاحية بالفعل لأسبوع من الأحداث المتلفزة المكثفة - مثل العروض الحية من ليدي جاجا وفول آوت بوي، وتوصل الفريق أيضًا إلى طريقة جديدة للمواطنين للمشاركة افتراضيا.

ووفقا لموقع The veregeسيطلق فريق بايدن، عدسة Snapchat تنقل المستخدمين إلى مبنى الكابيتول للمشاركة من المنزل، بمجرد تحديد العدسة الافتتاحية في Snapchat ، يمكن للمستخدمين التقاط صورة سيلفي أمام مبنى الكابيتول، إذا قام المستخدمون بقلب الكاميرا، فسيتم الترحيب بهم من قبل بايدن أمام حشد من الحاضرين الافتتاحيين الذين تم إرسال صور شخصية لهم من قبل المؤيدين عبر الإنترنت.

وتقدم عدسة Snapchat رسالة حصرية من بايدن تخاطب مستخدمي Snapchat مباشرةً، "يا سناب شات إنه أنا جو، مرحبًا بكم في التنصيب" .

وستوجه العدسة أيضًا المستخدمين الذين يصلون إليها إلى بث مباشر لحدث الافتتاح. وقال كريستيان توم ، المدير الرقمي للجنة التنصيب الرئاسية: "لقد سمح لنا الافتتاح هذا العام بإنشاء أدوات جديدة ومبتكرة وإبداعية للأمريكيين في جميع أنحاء البلاد للمشاركة في التقاليد والاحتفالات الافتتاحية أثناء البقاء في المنزل للحفاظ على سلامة الجميع"، "نحن متحمسون لأن يشارك الرئيس المنتخب بايدن رسالته حول توحيد البلاد مع الأشخاص على Snapchat ودعوتهم ليكونوا جزءًا من هذا الافتتاح التاريخي."

وجعلت الإجراءات الأمنية التقاط صور السيلفي التقليدية مستحيلة، حيث تم وضع الكثير مناطق العاصمة واشنطن تحت الإغلاق في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول. وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من احتجاجات مسلحة مخطط لها في المنطقة ة، مما شجع وزارة الأمن الداخلي على إطلاق عملية أمنية للحفاظ على البيت الأبيض ومبنى الكابيتول آمنين خلال أحداث التنصيب. وسيكون حوالي 21000 من أفراد الحرس الوطني في العاصمة يوم الأربعاء للمساعدة في تأمين الحدث.

وتعتمد عدسة Snapchat الافتتاحية على تقنية الواقع المعزز التي استخدمها بايدن العام الماضي للحصول على التصويت، ويمكن للمستخدمين توجيه كاميراتهم إلى صناديق بريد USPS وتلقي التوجيهات حول كيفية التصويت عن طريق البريد.

في سبتمبر الماضي، قدم فريق بايدن سلعًا للاعبين في لعبة Animal Crossing: New Horizons، وفي وقت لاحق من ذلك الخريف صمم جزيرة كاملة في اللعبة لكي يزورها اللاعبون.

وقال توم في بيان حول العدسة القادمة: "نأمل أن تجلب هذه الأداة التجربة الافتتاحية للشباب الأمريكيين أينما كانوا ومشاركتها مع أصدقائهم وعائلاتهم".