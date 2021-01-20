«سامسونج» تعلن طرح Galaxy Tab Active 3 للبيع

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "سامسونج"، اليوم الأربعاء، عن طرح جهاز Galaxy Tab Active 3 اللوحي للبيع بسعر 489 دولارًا، لإصدار Wi-Fi بسعة 64 جيجابايت فقط، بينما يكلف الإصدار LTE حوالي 589 دولارًا.

وفي سبتمبر الماضي، كشفت الشركة عن الجهاز وتم الترويج له على أنه جهاز لوحي مخصص للعمل، مع قدرة تحمل قوية وعمر بطارية طويل.

وبحسب وسائل إعلامية، فإن الجهاز يمتلك شاشة بقياس 8 بوصات بهيكل متين، يمكنه تحمل السقوط من ارتفاع 5 أقدام بدون حافظة مع قلم S Pen المقاوم للماء.

كما يحتوي الجهاز اللوحي على أزرار تنقل في الإطار السفلي، كما يمتلك حواف كبيرة جدًا، وهي مثالية لجهاز مصمم من أجل المتانة، مع زر أوسط يعمل كماسح لبصمات الأصابع، وتم تصميم الشاشة، حتى تقبل الإدخال عند ارتداء القفازات أو استخدام قلم S Pen.

ويأتي الجهاز مدعوماً بمعالج Exynos 9810 وهي الشرائح نفسها، التي تدعم Galaxy Note9، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين داخلية قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD، كما يعمل الجهاز اللوحي بنظام Android 10.

ويمتلك الجهاز الجديد كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، مزودة بفلاش LED وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، يمكن استخدامها لمكالمات الفيديو والاجتماعات الافتراضية، مع بطارية قابلة للإزالة تبلغ 5050 مللي أمبير في الساعة.