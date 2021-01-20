تكنولوجيا: VAIO® FE – الأجود ببساطة انعكاس عصري للأناقة للمحترفين الشباب المولعين بها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُعلن شركة Nexstgo المحدودة الإصدار الرسمي لسلسلة FE الجديدة من العلامة التجارية VAIO® في منطقة الشرق الأوسط. وتم تصميم سلسلة VAIO® FE الجديدة والفاخرة والصغيرة الحجم لتلبي كافة متطلبات المستخدمين وتتبنى البساطة في جوهرها كما تعكس كل تفصيلة فيها مدى البراعة فائقة الجودة، بحيث يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بالعمل أو الترفيه بنفس القدر. ولأن الجهاز مصمم وفقًا لسمات التصميم المميزة للسلسلة FE “الأجود ببساطة” – فإنه عصري وجميل ومتناسب بعناية ونحيف ومع ذلك يوفر أداءً احترافيًا شاملاً ليفي باحتياجات التنفيذيين الشباب المشغولين.

السلسلة VAIO® FE مصممة لتكون خفيفة الوزن. ولأن السلسلة FE متوفرة بطرازين بحجم شاشة 14.1 بوصة و15.6 بوصة، فإنها مناسبة للحمل طوال اليوم وتؤدي قدرًا هائلاً من المهام ببراعة مع تحسين تجربة المستخدم من خلال سهولة الاتصال وشكلها وتصميمها النهائي النحيل، والجميل، والمتوازن للغاية.

تصميم مائل لتسهيل يوم العمل الشاق

تتميز السلسلة VAIO® FE بتصميم مائل فريد يُمكِّن المحاذاة السريعة أثناء ضبط زاوية الشاشة، بحيث يتمكن المستخدمون من الوصول إلى وضع الكتابة الأكثر راحة من خلال الهندسة البشرية المتقنة، مما يسمح بإنشاء زاوية مائلة مريحة بين هيكل الحاسب الآلي وسطح المكتب بحيث يتم وضع المعصم بشكل مريح على لوحة المفاتيح ويرتكز مع دعم رسغ اليد على سطح المكتب. ويُقلل هذا التصميم المدروس الحمل على راحة اليد والمعصم بشكل كبير ويزيد في نفس الوقت تدفق الهواء لتحسين كفاءة تبديد الحرارة وبالتالي تحسين كفاءة العمل.

دعم الأداء الاحترافي في كل الأوقات

نظرًا لأن السلسلة مزوَّدة بمعالج Intel® Core™ i7-10510U من الجيل العاشر وسعة كبيرة للغاية (تصل إلى 1 تيرابايت) وذاكرة DDR4 بسعة 8 جيجابايت، فقد تم تعزيز سرعة البرامج قيد التشغيل والوصول إلى البيانات في كل حالات الاستخدام. وبينما تؤدي السلسلة FE تدفقات أعمال ومهامًا معقدة متعددة بشكل متزامن، فإنها تسمح للمستخدمين بإتمام أعمالهم في وقتٍ أقل مما يوفر لهم ساعات أكثر خلال اليوم للاستمتاع بتجربة مستخدم سلسلة FE في اللعب أو الترفيه ومشاهدة الأفلام ليلاً أو أيّة وسيلة أخرى لقضاء وقت الفراغ.

تصميم دقيق وجودة تصميم استثنائية

VAIO® لا تتهاون أبدًا في سعيها للوفاء بأفضل معيار لتصميم أجهزة الحاسب المحمولة. السلسلة VAIO® FE14 مزوَّدة بلوحة مفاتيح مضادة للانسكابات، مما يجعلها ملائمة لظروف استخدام بيئية مختلفة. لوحة مفاتيح السلسلة VAIO® FE مزوَّدة بمفاتيح أكبر ومؤشر LED للحالة على مفتاح Caps Lock، مما يساهم في سهولة الاستخدام وضمان وتيرة العمل السريعة. يعكس غالق الكاميرا الخاص بالخصوصية إدراكًا واحترامًا لمتطلبات المستخدم بشأن الخصوصية الشخصية والأمان. وتوفِّر السلسلة VAIO® FE أيضًا ما يصل إلى 7 ساعات من عمر البطارية، مما يوفِّر أداءً محسنًا وقدرة احترافية حتى أثناء التنقل لفترات طويلة.

اتصالات متعددة مما يوفِّر عالمًا واسعًا من الاحتمالات

توفِّر السلسلة VAIO® FE خيارات اتصال متعددة، بما في ذلك Type-C™، وUSB 3.1، وUSB 2.0، ومنفذ RJ 45 LAN، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم، وخرج HDMI، وغير ذلك، بحيث لا تكون هناك حاجة إلى حمل محوّل خارجي. ويمكن توصيل السلسلة FE بسهولة أيضًا بالأجهزة الملحقة ووفرة من الملحقات، حيث تدعم اتصال Wi-Fi ثنائي النطاق من Intel® بتردد 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، وBluetooth® 5.0، والشبكات اللاسلكية الأخرى. بغض النظر عن مشاركة المستخدمين في اجتماعات الفيديو أو وجهًا لوجه، أو السفر إلى أماكن أخرى لحضور فعاليات تجارية أو حتى إنجاز مهام مشاركة الملفات اليومية ببساطة عن طريق خط LAN فعلي للاتصال بشبكات موجودة خاصة، على سبيل المثال، بالحكومة أو المؤسسات المصرفية، تقوم السلسلة VAIO® FE بتحقيق نتائج احترافية خلال أسبوع العمل.

أداء صوتي ومرئي مرضٍ للغاية

تتسم السلسلة VAIO® FE بمظهر غير عادي وتصميم حواف ضيق للغاية ونسبة شاشة إلى جسم تصل إلى 83%. ويتسم طرازا الشاشة بحجم 14.1 و15.6 بوصة بشاشة مضادة للوهج بدقة عالية الوضوح تمامًا بنسبة 16:9، مما يوفر زاوية عرض أوسع، وتمثيل ألوان أكثر وضوحًا، وتفاصيلاً أوضح. وبالإضافة إلى جودة الصورة الفائقة، فإن السلسلة VAIO® FE مزوَّدة أيضًا بمكبري صوت صغيري الحجم ولكن مزودين بقدرة 2 واط مما يعزز التجربة المرئية بصوت واضح ودقيق. ويوفِّر التصميم الصوتي الفريد مؤثرات مجسّمة حقيقية، مما يجذب المستخدمين في كل تجربة مشاهدة وترفيه.

السلسلة FE

سيتم إصدار السلسلة VAIO FE عبر منطقة الشرق الأوسط عند بائعي تجزئة استثنائيين (التفاصيل: https://mea.vaio.com/where-to-buy)، وقد تم تحديد السعر ليتراوح من 1.120 دولارًا أمريكيًا مما يجعله عرضًا استثنائيًا ذا قيمة عالية مقابل أجهزة الحاسب المحمولة المطروحة في الأسواق واسعة النطاق والتي لا تتميز بالتصميم الفاخر أو الشكل أو الجودة الفائقة التي تتميز بها السلسلة VAIO® FE.

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