تكنولوجيا: مرسيدس-بنز تكشف عن سيارة EQA crossover الكهربائية بسعر 50000 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت عملاق تصنيع السيارات مرسيدس-بنز سيارة EQA crossover الكهربائية، التي تدعم قطع مسافة 300 ميل، وتنطلق للسوق الأوروبي بسعر 50000 دولار.

نشرت شركة مرسيدس العديد من الإعلانات التشويقية لسيارة EQA crossover الكهربائية خلال العام الماضي، واليوم تنطلق السيارة رسمياً لتتخذ مرسيدس خطواتها الأولى في سوق السيارات الكهربائية هذا العام.

تنطلق سيارة EQA crossover بقدرة بطارية 66.5 kWh، على أن تدعم قطع مسافة تصل إلى 300 ميل، وتنطلق بسعر يبدأ من 39950 يورو أو 48440 دولار.

كما يتميز الإصدار الأول من السيارة بمحرك بقوة 188 حصان و277 رطل، كما تقدم مرسيدس إصدار Kona EV بقوة 201 حصان، وعزم دوران 291 قدم لكل رطل، ومن المقرر أن تطور الشركة نماذج تتميز بمحرك بقوة 268 حصان.

أيضاً من المقرر أن تأتي سيارة EQA بدعم الإنتقال من 0-100 كم / ساعة في 8.9 ثانية، بينما تصل إلى سرعة 99 ميلاً في الساعة، ويتميز النموذج الأول بتصميم دفع بالإطارات الأمامية.

ومن المقرر أن يأتي الجيل الثاني من سيارة EQA بترقية جديدة لنظام MBUX للمعلومات، مع واجهة مستخدم تدعم التحكم الكامل بالأوامر الصوتية، كما تقدم مرسيدس للمستخدمين إختيارات في اثنان من الشاشات بحجم 7 إنش لأدوات التحكم في السيارة، والترفيه، أو اثنان من الشاشات بحجم 10.25 إنش.

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