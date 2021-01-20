تكنولوجيا: Acer تكشف رسمياً عن أجهزة Chromebook Spin الجديدة بتصميم متحول 2 في 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Acer عن اثنان من الإصدارات الجديدة من أجهزة Chromebook، حيث قدمت الشركة كلاً من جهازي Spin 511 و Spin 512 بالتصميم المتحول 2 في 1.

تستهدف شركة Acer بالإصدارات الجديدة من أجهزة Chromebook دعم المستخدمين في الأغراض التعليمية، حيث يدعم جهازي Spin 511 و Spin 512 رقاقات معالج إنتل، كما تدعم الأجهزة تقنية Wi-Fi 6، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت في eMMC.

يتميز جهاز Spin 511 بحجم 11 إنش في شاشة IPS LCD تدعم خاصية اللمس، وجودة عرض HD، وأبعاد 16:9، بينما يأتي جهاز Spin 512 بحجم 12 إنش في الشاشة بجودة عرض HD Plus، وأبعاد 3:2، كما تدعم الأجهزة معايير MIL-STD 810H، لذا يدعم هيكل الجهاز مقاومة الصدمات مع الإستخدام اليومي، كما تتميز الأجهزة بطلاء مقاوم للميكروبات.

وتضم أجهزة Spin 511 وSpin 512 رقاقات معالج إنتل N4500 وN5100، حيث تدعم هذه الرقاقات آداء جيد مع عمر شحن يصل إلى 10 ساعات.

أيضاً تأتي الأجهزة بمنافذ تشمل اثنان من منافذ USB 3.2 فئة C، واثنان من منافذ USB 3.2 فئة A، وفتحة microSD، مع مدخل سماعة رأس وميكروفون.

ويأتي جهاز Chromebook Spin 511 في أبريل القادم بسعر 400 دولار أو 369 يورو، بينما يتوفر Spin 512 في شهر مارس بسعر 430 دولار أو 400 يورو.

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