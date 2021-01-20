إحذروا الدعوات المروجة للعنف على تيليغرام !

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مؤسس تطبيق " تلغرام" TELEGRAM للتواصل بافيل دوروف PAVEL DUROV عن حجب مئات المنشورات تضمنت دعوات للعنف في الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري.

وقال دوروف على حسابه الرسمي إن فريق مراقبي "تلغرام" بدأ في أوائل يناير بالحصول على مزيد من الرسائل حول النشاط الاجتماعي في الولايات المتحدة، وخلص الفريق إلى حجب مئات الحسابات والدعوات المروجة للعنف، الأسبوع الماضي.



يذكر أن عدد مستخدمي "تلغرام" حول العالم ازداد بشكل غير مسبوق في يناير الجاري، بعد قيام المواقع الرائدة للتواصل الاجتماعي بحجب صفحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب والعديد من أنصاره بعد أن اقتحمت مجموعة من مؤيدي ترمب مبنى الكابيتول في السادس من يناير.