مواصفات قرص التخزين الجديد من سامسونغ.. الأفضل في العالم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 01:12 مساءً - كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية مؤخرًا، عن قرص التخزين (870 Evo SSD) أحد عناصر سلسلة SSD الاستهلاكية الأكثر مبيعًا، والذي يجمع ما بين الأداء والموثوقية الأفضل في فئته.

وبفضل تلك المزايا والمواصفات، يعتبر هذا القرص حل تخزين مثالي لمجموعة واسعة من المستهلكين المستخدمين العاديين لأجهزة الحاسب، إلى متخصصي تكنولوجيا المعلومات.

وصممت سامسونغ جميع مكونات SSD داخليًا، لضمان عمل كل جزء معًا بشكل متماسك، وذلك من خلال تسخير خبرتها في تقنيات التخزين.

ويوفر قرص 870 Evo SSD تحسنًا بنسبة 30 في المئة تقريبًا في الأداء المستدام، مقارنة بالنموذج السابق 870 Evo SSD، بالإضافة إلى تصنيف تيرابايت رائد في فئته، مع ضمان محدود لمدة 5 سنوات لنموذج 4 تيرابايت.

وبالإضافة إلى الأداء والموثوقية الاستثنائيين، يوفر القرص الجديد توافقًا واسعًا مع العديد من أجهزة الحوسبة بفضل واجهة SATA بقياس 2.5 إنشًا.

وقال ”كيو يونج لي“ المدير العام في شركة سامسونغ للإلكترونيات: ”يمثل القرص الجديد تتويجًا لخط SATA SSD الخاص بنا، ويقدم مزيجًا مقنعًا من الأداء والموثوقية والتوافق لمستخدمي الحواسيب المحمولة والمكتبية، بالإضافة إلى مستخدمي التخزين المتصل بالشبكة NAS“.

ويتميز قرص 870 Evo SSD بأحدث V-NAND ووحدة تحكم للشركة، مما يسمح له بالوصول إلى أقصى سرعات قراءة وكتابة متسلسلة عبر SATA تبلغ 560 و 530 ميجابايت في الثانية على التوالي.

وباستخدام مخزن مؤقت كبير متغير SLC، تساعد تقنية TurboWrite الذكية لمحرك الأقراص في الحفاظ على مستويات الأداء القصوى.

ويوفر القرص الجديد -أيضًا- تحسنًا بنسبة 38% تقريبًا في سرعة القراءة العشوائية مقارنة بالنموذج السابق قرص 870 Evo SSD، مما يتيح تجارب مستخدم محسنة عند القيام بالمهام المتعددة أو تصفح الويب أو إقلاع أجهزة الحاسب.

من خلال وضع السكون الموفر للطاقة، يتوافق 870 Evo SSD مع الأجهزة التي تدعم وظيفة الاستعداد الحديثة في نظام ويندوز، مما يوفر راحة إضافية لمستخدمي أجهزة الحاسب.

تم تصميم 870 EVO الجديد -أيضًا- مع مراعاة البيئة، وذلك من خلال تقليل البصمة الكربونية خلال عملية الإنتاج بأكملها، ويوسع القرص اختيار المستهلك للمنتجات الأكثر مراعاة للبيئة.

ويتوفر القرص الجديد ابتداءً من شهر يناير 2021 بسعة 250 جيغابايت بسعر 50 دولارًا، و 500 جيغابايت بسعر 80 دولارًا، و 1 تيرابايت بسعر 140 دولارًا، و 2 تيرابايت بسعر 270 دولارًا، و 4 تيرابايت بسعر 530 دولارًا.