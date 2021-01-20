أوبو زودت هاتفها “Reno4” بمستشعر ذكي يكافح التجسس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 01:12 مساءً - منذ 3 ساعات

بخلاف المميزات التي يتمتع بها هاتف Reno4، زودت شركة ”أوبو“ الصينية هاتفها الجديد بمستشعر ذكي جديد.

وتقول الشركة إنها أرادت أن تجعل سلسلة هواتف ”رينو 4“ Reno4 أكثر توفيرا لمزايا الأمان والخصوصية، فضمنت ”أوبو“ في هواتفها مستشعرا ذكيّا جديدا يسمى (AI-Enhanced smart sensor) ويعرف اختصارا باسم (AON).

ويعتمد المستشعر الجديد في عمله على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية خصوصية المستخدمين وتحسين تجربة استخدام هواتف ”أوبو“ من سلسلة (Reno4).

يتيح المستشعر الذكي تفعيل ميزة ”الحماية الذكية من التجسس“ في الهاتف، إذ يستخدم المستشعر الكاميرا الأمامية وخوارزميات التعرف على الوجوه؛ لاكتشاف ما إذا كان يوجد شخص غريب يتجسس على هاتفك.

هذا يعني أنه إذا وصلك إشعار واكتشفت الكاميرا الأمامية وجه شخص آخر بجانبك ينظر إلى شاشة الهاتف سيتم إخفاء محتوى الإشعار تلقائيا لحماية خصوصيتك.

ويتيح هذا المستشعر -أيضا- تفعيل خاصية (Smart AirControl) التي تمكّنك من الرد على المكالمات الهاتفية من خلال إيماءات اليد دون لمس الهاتف عندما تكون يداك مبتلتين أو متسختين، أو تمرير الإصبع لمشاهدة المحتوى عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بحركة اليد فقط.

وعند الرغبة في تفعيل ميزة (الحماية الذكية من التجسس) Anti-Peeping في هاتف أوبو Reno4، يجب عليك تسجيل وجهك أولا حتى تتعرف كاميرا هاتفك على أنك مالك الهاتف.