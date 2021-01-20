تكنولوجيا: MEDIATEK تعلن رسمياً عن رقاقات معالج DIMENSITY 1200 وDIMENSITY 1100 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت MEDIATEK حدث اليوم للإعلان الرسمي عن رقاقات معالج DIMENSITY 1200 وDIMENSITY 1100 5G.

رقاقة معالج DIMENSITY 1200

تعد DIMENSITY 1200 أحدث رقاقات 5G المقدمة من شركة MEDIATEK، حيث تتميز الرقاقة بدقة تصنيع 6 نانومتر، كما تتضمن الرقاقة أنوية A78 الجديدة من ARM بسرعة 3.0GHz، كما تأتي الرقاقة بثلاثة من أنوية A78 بسرعة 2.6GHz، و4 من أنوية A55.

وتنطلق رقاقة Dimensity 1200 بتحسينات في الآداء بنسبة 22%، بينما تأتي بتحسينات بنسبة 25% في كفاءة إستهلاك الطاقة، أيضاً أكدت MediaTek على أن الرقاقة ستدعم إطلاق وتحميل وتثبيت سريع للتطبيقات.

أيضاً تأتي رقاقة Dimensity 1200 بشريحة مودم 5G، كما تأتي بتقنية 5G UltraSave التي تدعم توفير الطاقة في إتصالات 5G، وتدعم الرقاقة أيضاً downlink بسرعة أفضل بنسبة 25%.

كما تأتي رقاقة Dimensity 1200 بتحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي في التصوير الليلي، وتدعم تسريع عملية الحوسبة بتقنة الذكاء الإصطناعي، مع دعم تصوير بانورامي ليلي فائق، وتقنية HDR بالإطار الأحادي في الفيديو التي قدمت في رقاقة Snapdragon 888.

وفي الألعاب تقدم رقاقة Dimensity 1200 تحسينات في جودة الصورة والإتصال بالشبكات، والتحكم مع تحميل ذكي للإطارات، كما تجلب الرقاقة تقنية تتبع الأشعة للتفاعل مع الإضاءة المحيطة لإنتاج مشاهد واقعية.

رقاقة DIMENSITY 1100

ترتكز رقاقة DIMENSITY 1100 على عملية تصنيع TSMC بدقة 6 نانومتر، وتتضمن الرقاقة 4 من أنوية A78 بسرعة 2.6GHz، و4 من أنوية A55 بسرعة 2.0GHz، كما تتضمن وحدة المعالجة كرت شاشة ARM G77 MC9 وتدعم سعة تخزين UFS 3.1.

كما تنطلق رقاقة Dimensity 1100 بمودم 5G مدمجة، وتدعم أيضاً تقنية UltraSave 5G من MediaTek لتوفير إستهلاك الطاقة في الإتصال بشبكات 5G، كما تدعم الرقاقة الإتصال بالشبكات المختلفة من 2G وصولاً إلى شبكات 5G.

وفي الكاميرة تدعم رقاقة Dimensity 1100 كاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل، كما تتكامل مع APU 3.0 لدعم عملية حوسبة بأعلى آداء، مع نمط فائق لتوفير الطاقة، مع دعم تقنية الذكاء الإصطناعي في التصوير البانورامي الليلي، وأيضاً دعم مهام خفض الضوضاء بتقنية الذكاء الإصطناعي، مع تشغيل فيديو أيضاً بدعم من تقنية الذكاء الإصطناعي.

كما تدعم رقاقة Dimensity 1100 معدل تحديث 144Hz، مع دعم صور بأعلى جودة ووضوح، أيضاً تدعم الرقاقة تقنية MediaTek HyperEngine 3.0، وتأتي الرقاقة أيضاً بتقنية تتبع الأشعة في الألعاب، مع تطبيقات الواقع الإفتراضي، أيضاً تأتي الرقاقة بتقنية البلوتوث 5.2 التي تدعم إتصالات لاسلكية متعددة في نفس الوقت.

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