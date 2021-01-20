تكنولوجيا: ANKER تطلق شاحن لاسلكي مغناطيسي مزدوج بسعر 50 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ANKER عن شاحن لاسلكي مغناطيسي مزدوج لدعم شحن سلسلة iPhone 12 وأيضاً دعم شحن سماعة AirPods اللاسلكية، كما ينطلق الشاحن بسعر 50 دولار.

يتميز شاحن ANKER اللاسلكي المزدوج بقدرة شحن 15W، حيث يمكن لقاعدة الشاحن أن تقدم قدرة شحن 2.5W/5W لدعم شحن السماعات اللاسلكية، كما يأتي بمنفذ USB C لشحن القاعدة بقدرة 30W.

كما يأتي شاحن ANKER المغناطيسي 2 في 1 بتصميم يتضمن إضاءة تكشف عن حالة الشحن، ويمكن أن يقدم قدرة شحن لهواتف iPhone 12 تصل إلى 7.5W وهي أقصى قدرة لوحدات الشحن الخارجية المصرح بها من ابل.

يذكر أن الشركة قدمت أيضاً لسلسلة iPhone 12 مجموعة الشحن السريع Anker 20W، التي تتضمن 3 من محولات الشحن تنقسم إلى 2 من وحدات الشحن مع كابل وشاحن لاسلكي، على أن تقدم هذه الوحدات ميزة الشحن السريع بقدرة 20W، كما يمكن أن تدعم شحن هاتف iPhone 12 بنسبة 50% خلال 30 دقيقة.

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