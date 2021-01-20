870 Evo SSD من سامسونج يوفر سرعات أعلى وأسعارًا أقل

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق قرص 870 Evo SSD، وهو أحدث حلول SATA للشركة في سلسلة SSD الاستهلاكية الأكثر مبيعًا.

ويجمع القرص الجديد بين الأداء والموثوقية الأفضل في فئته، مما يجعله حل تخزين مثاليًا لمجموعة واسعة من المستهلكين من المستخدمين العاديين لأجهزة الحاسب إلى متخصصي تكنولوجيا المعلومات.

وقال (كيو يونج لي) KyuYoung Lee، المدير العام في شركة سامسونج للإلكترونيات: يمثل القرص الجديد تتويجًا لخط SATA SSD الخاص بنا، ويقدم مزيجًا مقنعًا من الأداء والموثوقية والتوافق لمستخدمي الحواسيب المحمولة والمكتبية، بالإضافة إلى مستخدمي التخزين المتصل بالشبكة NAS.

ويتميز قرص 870 Evo SSD بأحدث V-NAND ووحدة تحكم للشركة، مما يسمح له بالوصول إلى أقصى سرعات قراءة وكتابة متسلسلة عبر SATA تبلغ 560 و 530 ميجابايت في الثانية على التوالي.

وباستخدام مخزن مؤقت كبير متغير SLC، تساعد تقنية TurboWrite الذكية لمحرك الأقراص في الحفاظ على مستويات الأداء القصوى.

ويوفر القرص الجديد أيضًا تحسنًا بنسبة 38 في المئة تقريبًا في سرعة القراءة العشوائية مقارنة بالنموذج السابق قرص 870 Evo SSD، مما يتيح تجارب مستخدم محسنة عند القيام بالمهام المتعددة أو تصفح الويب أو إقلاع أجهزة الحاسب.

وصممت سامسونج جميع مكونات SSD داخليًا لضمان عمل كل جزء معًا بشكل متماسك، وذلك من خلال تسخير خبرتها في تقنيات التخزين.

ويوفر قرص 870 Evo SSD تحسنًا بنسبة 30 في المئة تقريبًا في الأداء المستدام مقارنة بالنموذج السابق 870 Evo SSD، بالإضافة إلى تصنيف تيرابايت رائد في فئته، مع ضمان محدود لمدة 5 سنوات لنموذج 4 تيرابايت.

وبالإضافة إلى الأداء والموثوقية الاستثنائيين، يوفر القرص الجديد توافقًا واسعًا مع العديد من أجهزة الحوسبة بفضل واجهة SATA بقياس 2.5 إنشًا.

وعلاوة على ذلك، من خلال وضع السكون الموفر للطاقة، يتوافق 870 Evo SSD مع الأجهزة التي تدعم وظيفة الاستعداد الحديثة في نظام ويندوز، مما يوفر راحة إضافية لمستخدمي أجهزة الحاسب.

تم تصميم 870 EVO الجديد أيضًا مع مراعاة البيئة، وذلك من خلال تقليل البصمة الكربونية خلال عملية الإنتاج بأكملها، ويوسع القرص اختيار المستهلك للمنتجات الأكثر مراعاة للبيئة.

ويتوفر القرص الجديد ابتداءً من شهر يناير 2021 بسعة 250 جيجابايت بسعر 50 دولار و 500 جيجابايت بسعر 80 دولار و 1 تيرابايت بسعر 140 دولار و 2 تيرابايت بسعر 270 دولار و 4 تيرابايت بسعر 530 دولار.