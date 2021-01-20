منظمة أمريكية تدعو لإزالة تليغرام من من متجر أبل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 36 دقيقة

طالبت منظمة أمريكية بإزالة تطبيق تليغرام، من متجر تطبيقات ”أبل“، مشددة في الدعوى القضائية التي رفعتها على أن التطبيق ”ينتهك“ شروط خدمة متجر التطبيقات.

وفقا لصحيفة ”واشنطن بوست“، تتهم منظمة ”التحالف من أجل شبكة ويب أكثر أمانا“ ، مسؤولي تطبيق التراسل الفوري المعروف، بالتقاعس عن التصدي لأشكال الكراهية ودعوات العنف والرسائل ذات المحتوى المتطرف، مستشهدة على ذلك باقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي أوائل كانون الأول/ يناير الجاري.

في هذا الصدد، يطالب المدعون بإزالة تليغرام من ”آب ستور“ كما يخططون لمطالبة المحكمة بإزالة تليغرام أيضا من متجر ”غوغل بلاي“، لكن في الحالة الأخيرة، يستطيع مستخدمو أندرويد تنزيل التطبيق من مصادر أخرى، وهو الأمر غير الممكن مع مستخدمي نظام ”أي أو إس“.

وكان مؤسس تليغرام بافيل دوروف، قال في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول/ يناير، إن قاعدة المستخدمين النشطين لتطبيق تليغرام، تجاوزت 500 مليون شخص شهريا، كما أنه اعتبارا من 12 كانون الأول/ يناير، انضم 25 مليون مستخدم جديد إلى التطبيق في غضون 72 ساعة.

ووفقا لما أوردته تقارير، أصبح تليغرام ثاني أكثر التطبيقات تنزيلا في الولايات المتحدة، وذلك بعد حجب موقع تويتر لحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإزالة كل من أبل وغوغل لتطبيق ”بارلير“ المعروف لمؤيدي ترامب من متجريهما.