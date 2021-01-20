متصفح DuckDuckGo يهدد عرش غوغل ويحقق إنجازاً تاريخياً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 45 دقيقة

لطالما تربع محرك البحث غوغل على عرش محركات البحث منذ سنوات طويلة حتى أصبح جزء من حياتنا وخلال هذه الفترة ظهرت الكثير من محركات البحث البديلة وزاد الإقبال عليها خاصة في الأيام الأخيرة .

وفي الفترة القلقلية الماضية واصل محرك البحث DuckDuckGo المنافسة وحاول كسب ثقة المستخدمين، وأن يجد له مكانا في القمة، بل وحقق إنجازا تاريخيا هذا الأسبوع عندما تجاوز للمرة الأولى على الإطلاق حاجز 100 مليون عملية بحث يومية.

ويأتي هذا الإنجاز بعد فترة من النمو المستمر الذي شهدته الشركة خلال العامين الماضيين، وخاصة منذ شهر أغسطس 2020، عندما بدأ محرك البحث برؤية أكثر من ملياري استعلام بحث شهريا بشكل منتظم.

وتعتبر الأرقام صغيرة بالمقارنة مع 5 مليارات عملية بحث يومية من غوغل، لكنها علامة إيجابية على أن المستخدمين يبحثون عن البدائل.

وتأتي شعبية DuckDuckGo بعد أن توسع محرك البحث إلى ما وراء موقعه الخاص، إذ يقدم الآن تطبيقات محمولة لنظامي أندرويد و iOS، إلى جانب إضافة مخصصة لمتصفح غوغل كروم.

وقالت الشركة في تغريدة في شهر سبتمبر 2020: إن أكثر من 4 ملايين مستخدم قاموا بتثبيت هذه التطبيقات والإضافة.

لكن الشعبية المتزايدة لمحرك البحث ترجع -أيضا- إلى هدفه المعلن المتمثل في عدم جمع بيانات المستخدم وتقديم نتائج البحث ذاتها لجميع المستخدمين.