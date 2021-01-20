يوتيوب يمدد حظر حساب ترامب لأسبوع آخر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شركة “غوغل”، الثلاثاء، عن تمديد مدة حظر حساب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر منصة يوتيوب، لسبعة أيام إضافية.

وكانت المنصة قد حظرت ترامب من نشر مقاطع الفيديو قبل أسبوع بسبب “خرقه” سياسات المحتوى، بعد أن اتهامه بتحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول، التابع للكونغرس الأميركي، في السادس من يناير الجاري.

وتزامن قرار غوغل مع مخاوف أمنية بأن يقوم أنصار ترامب بمحاولة افتعال اشتباكات مع تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، لتولي مهامه الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان، الثلاثاء “في ضوء المخاوف من احتمال ارتكاب أعمال عنف، سيتم منع قناة دونالد جي ترامب من تحميل مقاطع فيديو جديدة أو البث المباشر لسبعة أيام إضافية، وكما نوهنا سابقا، سيتم منع نشر التعليقات مع الفيديوهات إلى موعد غير محدد”.