تكنولوجيا: موتورولا تقدم هاتف Moto Edge S قريباً برقاقة معالج Snapdragon 870

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة موتورولا يوم 26 من يناير للإعلان الرسمي عن هاتف Moto Edge S، وهو أول الهواتف الذكية المميزة بمعالج Snapdragon 870.

أعلنت شركة كوالكوم مؤخراً عن إصدارها الجديد من رقاقات المعالج Snapdragon 870، كما جاء إعلان موتورولا التشويقي ليؤكد على أنها تدعم هاتفها القادم Moto Edge S بمعالج كوالكوم الجديد.

ولقد قدمت كوالكوم رقاقة Snapdragon 870 بأعلى سرعة رئيسية، حيث تتضمن الرقاقة أنوية Kryo 585 التي تأتي بسرعة 3.2GHz، كما ترتكز رقاقة المعالج على دقة تصنيع 7 نانومتر بعملية تصنيع TSMC، مع ثماني من الأنوية.

وتتضمن رقاقة Snapdragon 870 أنوية Cortex-A77 فائقة السرعة، مع 3 من أنوية Cortex-A77 بسرعة أقل، و4 من أنوية Cortex-A55 لدعم كفاءة الآداء.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن هاتف Moto Edge S سيأتي بحجم شاشة 6.7 إنش، وجودة عرض FHD بلس، مع معدل تحديث 105Hz، كما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سيأتي ببعض مواصفات هاتف Edge Plus مع بطارية بقدرة 5000 mAh وشاشة OLED منحنية.

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