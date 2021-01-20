الناس اللي بتحب الشتاء .. تعرف على خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الأيام المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الأيام المقبلة، من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بداية من الأربعاء 20 يناير ولمدة 6 أيام.

من المتوقع أن يشهد الأربعاء 20 يناير، فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

الخميس 21 يناير

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الجمعة 22 يناير

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

السبت 23 يناير

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الأحد 24 يناير

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الاثنين 25 يناير

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد