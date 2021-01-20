شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل مهمة عن اختبار نظام إطلاق ناسا وسبب توقفه قبل موعد انتهائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى اختبار صاروخي حاسم لوكالة ناسا بإغلاق، بعد أكثر من دقيقة بقليل مما كان مخططًا ليكون اختبارًا مدته ثماني دقائق، حيث كانت هذه التجربة التجريبية نقطة تفتيش حيوية لنظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا SLS والذي تأخر كثيرًا، ومن المقرر أن يلعب SLS دورًا رئيسيًا في برنامج أرتميس التابع للوكالة والذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، أطلقت المحركات الصاروخية الأربعة في مركز نظام SLS لما يزيد قليلاً عن دقيقة أثناء تثبيتها في منصة اختبار الصواريخ التابعة لناسا.

كان الفريق قد خطط لإطلاق المحركات لمدة ثماني دقائق تقريبًا، أو تقريبًا نفس الوقت الذي سيستغرقه إطلاق مهام مستقبلية إلى القمر.

لكن بعد حوالي دقيقة من بث الاختبار من وكالة ناسا، كان هناك صوت يقول "لقد حصلنا على عطل كبير في مكون في المحرك 4."

اكتشف المهندسون وميضًا بالقرب من المحرك الرابع، كما قال جون هانيكوت، مدير برنامج SLS في ناسا في مؤتمر صحفي، "يعتقدون أن الفلاش حدث في مكان ما بالقرب من غطاء حماية حرارية حول ذلك المحرك، ولكن لا يزال السبب الدقيق للإغلاق غير معروف".

وذكرت مدونة ناسا أن برنامج الطيران أنهى الاختبار، "في هذه المرحلة، كان الاختبار آليًا بالكامل، وتصرف البرنامج الموجود على متن الطائرة بشكل مناسب وشرع في إغلاق آمن للمحركات".

قال جون شانون، مدير برنامج SLS في بوينج، في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الفريق الهندسي كان يأمل في الحصول على 250 ثانية على الأقل من اختبار الإطلاق.

يبدو أنهم حصلوا على أقل بكثير من 250 ثانية من البيانات التي كانوا يأملون فيها، فتم جمع البيانات التي تمكنوا من الحصول عليها بواسطة حوالي 1400 جهاز استشعار أثناء الاختبار.

كما راقبت المستشعرات النواة للاهتزاز ودرجة الحرارة والصوتيات والضغط، فقد جمعت تلك المستشعرات الكثير من البيانات التي قد تساعد ناسا في النهاية في تحديد المسار إلى خطوة جديدة.