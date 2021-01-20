شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية نشر التغريدات الصوتية على تويتر في خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت منصة الوسائط الاجتماعية تويتر مؤخرًا أداة تغريدة صوتية لتسهيل مشاركة أفكارك العابرة مع متابعيك، فمن خلال الضغط على بعض الأزرار البسيطة، يمكنك تسجيل رسالة ونشرها على صفحتك، وسيضيف هذا لمسة شخصية لتغريداتك وطريقة أسهل في التعبير عن نفسك.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، تظهر التغريدات الصوتية كتغريدات عادية بمرفقات صوتية كاملة مع زر تشغيل يمكن لأي شخص الاستماع إليه.

وستحتفظ بالقدرة على كتابة نص بالتغريدة، مما يعني أنه يمكنك أيضًا تحديد بعض المستخدمين أو إضافة علامات تصنيف على التغريدة.

ويبلغ الحد الأقصى لطول الملفات الصوتية المسجلة دقيقتين و20 ثانية، على الرغم من أنه يمكن حفظ الملفات الأطول وترتيبها تلقائيًا في رسائل متعددة.

بينما تقتصر التغريدات الصوتية حاليًا على مجموعة مختارة من مستخدمي iOS، تخطط الشركة لنشرها على جمهور أوسع في المستقبل.

وإذا كان لديك حق الوصول إليه الآن، فإليك كيفية استخدام التغريدات الصوتية:

1. افتح تويتر على جهاز iOS الخاص بك عن طريق الضغط على أيقونة التطبيق على شاشتك الرئيسية.

2. حدد زر تكوين التغريدة الذي يشبه القلم وعلامة "+".

3. اختر زر الصوت بعد ذلك، الذي يشبه أيقونة soundwave.

4. اضغط على زر التسجيل الأحمر وابدأ في التحدث لتسجيل رسالتك.

5. عند اكتمال رسالتك، اضغط على "تم".

6. أضف نصًا إلى التغريدة، إذا أردت، ثم اضغط فوق "تغريدة" لإرسالها.