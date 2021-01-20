شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 Pro وiPhone 11 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحدا من هواتف أبل الجديدة من سلسلة iPhone 12، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بهواتفها الجديدة، مقارنة بالجيل الأقدم من هواتف أبل، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات هاتفى iPhone 12 Pro وiPhone 11 Pro، والتى قد تساعدك فى الاختيار:

الشاشة:

iPhone 12 Pro: بشاشة 6.1 بوصة.

iPhone 11 Pro :بشاشة 5.8 بوصة

دقة الشاشة:

iPhone 12 Pro: تبلغ 2532 × 1170 بيسكل.

iPhone 11 Pro : تبلغ 2436 × 1125بيكسل.

نوع الشاشة:

iPhone 12 Pro : شاشة OLED

iPhone 11 Pro : شاشة OLED

المعالج:

iPhone 12 Pro : معالج A14 Bionic

iPhone 11 Pro : معالج A13 Bionic

الرام:

iPhone 12 Pro : 6 جيجابايت

iPhone 11 Pro : 4 جيجابايت.

مساحة الذاكرة:

iPhone 12 Pro : 128 جيجابايت.

iPhone 11 Pro : 64 جيجابايت.

نظام التشغيل:

iPhone 12 Pro : نظام iOS 14

iPhone 11 Pro : نظام iOS 14

الكاميرا الخلفية:

iPhone 12 mini: كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.

iPhone 11 Pro : كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.

الكاميرا الأمامية:

iPhone 12 mini: بدقة 12 ميجابيكسل.

iPhone 11 Pro : بدقة 12 ميجابيكسل.

البطارية:

iPhone 12 Pro : بقوة 2815 mAh

iPhone 11 Pro : بقوة 3046 mAh