شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة منذ 12 عاما.. متصفح DuckDuckGo يتجاوز 100 مليون عملية بحث فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اتجاه الناس لتأمين تطبيقات المراسلة مثل Telegram و Signal ، تجاوز محرك البحث DuckDuckGo الذي يركز على الخصوصية 100 مليون عملية بحث يومي لأول مرة في تاريخه البالغ 12 عامًا، حيث قالت الشركة في تغريدة حديثة إن أكثر من 4 ملايين مستخدم قاموا بتثبيت التطبيق على كل من متاجر تطبيقات Android و iOS و Chrome.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد تم إطلاق محرك بحث DuckDuckGo في عام 2008، وهو متأخر جدًا عن جوجل، لكن الخلافات الأخيرة حول خصوصية بيانات المستخدم ساعدته في اكتساب زخم مثل Telegram و Signal، وقد تم اختيار DuckDuckGo كمحرك البحث الافتراضي في نظام الدردشة Tor Browser عالي الأمان، وغالبًا ما يكون محرك البحث الافتراضي في أوضاع التصفح الخاصة للعديد من المتصفحات الأخرى.

ويعد هذا المتصفح في مكانة متأخرة عن جوجل، حيث يصل متوسط ​​عدد عمليات البحث يوميًا إلى ما يقرب من 50 مليونًا ، بينما تعالج جوجل أكثر من 3.5 مليار استعلام بحث يوميًا، لكم في نفس الوقت يتميز متصفح DuckDuckGo بتشفير أكثر ذكاءً وبحثًا خاصًا - وكلها مصممة للعمل معًا بسلاسة أثناء قيام المستخدم بالبحث والتصفح عبر الويب.

وقدم DuckDuckGo أيضًا إصدارًا مجددًا بالكامل من ملحق المتصفح وتطبيق الهاتف المحمول، ويتوفر الآن التطبيق والإضافة المحدّثة عبر جميع الأنظمة الأساسية الرئيسية - Firefox و Safari و Chrome و iOS و Android - بحيث يمكن للمستخدم الحصول بسهولة على جميع أساسيات الخصوصية التي يحتاجها على أي جهاز بمجرد تنزيل واحد.

ويأتي ملحق متصفح DuckDuckGo وتطبيق الجوال مصحوبًا بتصنيف درجة الخصوصية (A-F) عندما يزور المستخدم أحد مواقع الويب، ويتيح هذا التصنيف للمستخدمين رؤية مدى حمايتهم في لمحة سريعة، والبحث في التفاصيل لمعرفة من الذي اكتشفته الشركة وهو يحاول تتبع المستخدم ومعرفة كيف عززت تدابير الخصوصية الأساسية لموقع الويب.