بهدف القضاء على «واتسآب».. «سيجنال» يضيف مميزات جديدة لجذب المزيد من المستخدمين

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن اطبيق المراسلة "سيجنال" حصل على عدد من المميزات الجديدة التي ستساعده على جذب المزيد من المستخدمين بعد أزمة تطبيق المحادثة الشهير "واتسآب".

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن تطبيق "سيجنال" لا يزال يبهر مستخدميه بعد هجر الملايين من مستخدمي تطبيقات الدردشة تطبيق واتسآب بسبب أزمة سياسة الخصوصية.

وقالت الوكالة إن تطبيق "سيجنال" نجح في تخطي 50 مليون مستخدم في أيام معدودة، مشيرة إلى أنه حصل على عدد من المميزات الجديدة، وهي:

- ارتفاع الحد الأدنى للمحادثات الجماعية سواء المرئية أو الصوتية من 5 إلى 8 أشخاص.

- حصول التطبيق على ميزة Wallpaper التى تتيح للمستخدم إمكانية وضع خلفية مختلفة لكل متصل أو كل محادثة.

- أصبح يوفر تطبيق سيجنال ميزة عرض صور الملف الشخصى بشاشة كاملة واتاحة اختيار الصور أو الفيديوهات أو الملفات الصوتية وتحميلها تلقائيا وذلك لهواتف آيفون، حيث كانت هذه الميزة متوفرة فقط لهواتف أندرويد.

- يدعم التطبيق ميزة الملصقات المتحركة بأشكال ورسومات جديد بالإضافة إلى إتاحة تقديم المستخدم لنفسه بنص قصير.

ولفتت الوكالة إلى أن أحد المميزات الأساسية التي جعلت المستخدمين يهرعون إلى تطبيق "سيجنال"، وهي أن التطبيق يوفر خصوصية شديدة والتشفير من طرف إلى طرف.