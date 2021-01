هواوي تعيد تصميم متجرها للتطبيقات AppGallery

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة هواوي عن إعادة تصميم متجرها للتطبيقات AppGallery، الذي تقول الشركة: إنه يؤكد الآن على الاكتشاف وتحسين التنقل.

وقالت هواوي: يتم تنسيق التجربة جزئيًا بواسطة فريق من المحررين الذين يركزون على الاتجاهات المحلية لإبراز التطبيقات والألعاب الأكثر صلة.

وأضافت هواوي: تعكس التحسينات التي تم إجراؤها على AppGallery نجاح النظام البيئي لتطبيقات هواوي، الذي طور قاعدة مستخدميه العالمية إلى أكثر من 530 مليون مستخدم نشط شهريًا في العام الماضي.

ويعرض التصميم الجديد التطبيقات والألعاب بتصميمات أكبر وأكثر جرأة عبر تجربة المستخدم بأكملها.

و New redesigned Appgallery....is kinda like Apps store wannabe, it's good looking but still🤔 pic.twitter.com/nTp2FFwzR5 — Teme (特米)😷 (@RODENT950) January 15, 2021 أحد المستخدمين مقطع فيديو لمتجر AppGallery المعاد تصميمه، وأشار إلى أنه يستلهم الكثير من متجر تطبيقات آبل.

وتتمثل إحدى الإضافات الكبيرة في علامة التبويب المسماة “المتميز”، التي تعرض تطبيقات وألعاب منتقاة بعناية على شكل بطاقات.

وتوفر هذه البطاقات وصولاً مباشرًا لتنزيل التطبيقات دون الانتقال أولاً إلى الصفحة المخصصة لهذا التطبيق.

وقالت هواوي: إن بطاقات AppGallery تحتوي على محتوى تحريري من المقالات إلى أدلة الخبراء والمراجعات.

وتجد أسفل علامة التبويب المسماة “المتميز” علامتي التبويب “الحملات” و “الهدايا”، التي قالت هواوي: إنها من بين الميزات الأكثر شيوعًا بالنسبة للمستخدمين النشطين.

وتتميز علامة التبويب الحملات، كما يوحي الاسم، بالعروض الترويجية، مثل Lucky Draws وعروض استرداد النقود والتحديات.

بينما تعتبر علامة التبويب الهدايا بمثابة المكان الذي يمكن للمستخدمين من خلاله معرفة المطورين الذين يقدمون خدمات مجانية، مثل الحسابات المتميزة والمزيد.

وفي الوقت نفسه، يحتوي AppGallery الآن على علامات التبويب المخصصة للتطبيقات والألعاب، مما يسهل على المستخدمين العثور على المحتوى الذي يريدونه.

وتقول هواوي: إنه تم تقسيمها الآن لتمكين تجربة الاكتشاف المحسنة والمركزة بشكل أكبر.

ويتوفر AppGallery الجديد في بلدان مختارة في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك البرتغال وبلجيكا وأيرلندا وسويسرا والنمسا وأوكرانيا وليتوانيا والمجر وليختنشتاين وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وبولندا وتركيا ورومانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا والسويد وفنلندا والنرويج والدنمارك.