شاومي تطلق حاسبها المحمول Mi NoteBook 14 IC

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة شاومي في الهند نموذجًا جديدًا من أجهزة حواسيبها المحمولة بقياس 14 إنشًا، وهو Mi NoteBook 14 IC.

وتقدم الشركة هذه المرة الحاسب المحمول مع كاميرا ويب مدمجة تقع فوق الشاشة مباشرة.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن جهاز Mi NoteBook 14 IC الجديد يشبه إلى حد كبير النماذج التي تم إطلاقها سابقًا من حيث التصميم والمواصفات.

ويأتي الحاسب المحمول الجديد بطبقة معدنية ويُزعم أنه يوفر عمر بطارية يصل إلى 10 ساعات، وسيكون متاحًا مع معالج Intel Core i5-10210U من الجيل العاشر، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت بتردد 2666 ميجاهرتز، وخيار 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من مساحة التخزين من نوع SSD.

وتتم معالجة مهام الرسومات بواسطة مجموعة شرائح Intel UHD 620، لكن إذا كنت تريد المزيد، فإن شاومي تقدم أيضًا الحاسب المحمول مع وحدة معالجة الرسومات Nvidia GeForce MX250 الاختيارية المتوفرة عبر نسخة SSD بسعة 512 جيجابايت.

وتتشابه الشاشة مع شاشة Mi NoteBook 14 الأصلي، مما يعني أنك تحصل على شاشة بقياس 14 إنشًا بدقة 1920×1080 بكسل مضادة للتوهج، لكن الآن هناك كاميرا ويب بدقة 720 بكسل مدمجة في الحافة العلوية.

ولم يتضمن Mi NoteBook 14 الأصلي و Mi NoteBook 14 Horizon Edition كاميرا ويب مدمجة، لكن شاومي أضافت كاميرا ويب USB خارجية في الصندوق.

وفي حين أن هذه الأجهزة المحمولة كانت رائعة بالنسبة لسعرها، كان العملاء يأملون في الحصول على خيار أكثر بأسعار معقولة.

وحلت الشركة هذه المشكلات من خلال إطلاق نموذج مزود بمعالج Core i3 باسم Mi NoteBook 14 إصدار التعليم الإلكتروني، الذي تضمن أيضًا كاميرا ويب متكاملة مماثلة بدقة 720 بكسل.

ويعتبر Mi NoteBook 14 IC في الأساس نسخة أكثر قوة من إصدار التعليم الإلكتروني، حيث يتضمن منفذي USB 3.1 Type-A، ومنفذ USB 2.0 Type-A، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 مم مع منفذ للميكروفون، ومنفذ HDMI 1.4.

ويأتي الحاسب المحمول أيضًا مزودًا بالشبكة اللاسلكية المزدوجة النطاق والبلوتوث 5.0.

ويبدأ سعر جهاز Mi NoteBook 14 IC الجديد من 600 دولار للنسخة الأساسية التي تتميز بسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت.

ويتم تقديم نسخة التخزين بسعة 512 جيجا بايت مع رسومات Intel UHD 620 القياسية بسعر 640 دولار، وإذا اخترت رسومات Nvidia GeForce MX250، فسوف يكلفك الحاسب المحمول 680 دولار.

ويتاح الحاسب المحمول الجديد للشراء من متجر شاومي الرسمي في الهند وكذلك متجر أمازون الهندي ومتجر Flipkart.