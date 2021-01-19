رولز رويس تتخطى المحركات الهجينة وتنتقل إلى الكهرباء

دبي - يزن راشد - تعمل شركة رولز رويس على تطوير مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية وتستخدم سيارة فانتوم المكهربة كقاعدة اختبار لسياراتها المستقبلية.

وفي مقال نُشر في وقت سابق اليوم، كشف موقع Autocar أن الشركة الأم لشركة رولز رويس، BMW، تستخدم نسخة كهربائية بالكامل من سيارتها فانتوم الفاخرة كجزء من عملية تطويرها للمركبات الكهربائية الجديدة.

وهناك نموذج أولي من سيارة فانتوم يعمل بالبطارية في مركز الأبحاث والتطوير في ميونيخ التابع لشركة BMW.

وقد فكرت العلامة التجارية البريطانية في تطوير النسخة الكهربائية من نموذجها الحالي بصفتها السيارة الكهربائية الأولى لها، لكن يبدو الآن أنها تفضل سيارة جديدة تمامًا، مع استخدام النموذج الأولي كمنصة اختبار لمجموعة نقل الحركة.

وتتصاعد الشائعات حول انتقال رولز رويس إلى محركات الدفع الكهربائية منذ فترة، ويوضح اكتشاف أن الشركة لديها منصة اختبار للسيارات الكهربائية أن خططها بدأت الآن بالظهور.

وقدمت BMW في أواخر العام الماضي علامة تجارية إلى المكتب الألماني لبراءات الاختراع باسم Silent Shadow، وهو تلاعب باسم سيارة Silver Shadow الذي تم استخدامه من عام 1965 إلى عام 1980 في سيارة رولز رويس الأكثر مبيعًا حتى الآن.

وبالنظر إلى أن السيارات الكهربائية صامتة تقريبًا في التشغيل، فقد اعتقد الكثيرون أن براءة الاختراع هذه كانت أول إيماءة حقيقية إلى أن رولز رويس تبدأ بتشكيل مستقبلها الكهربائي.

وعلاوة على ذلك، على عكس العلامات التجارية، مثل مازيراتي، تتخطى رولز رويس تمامًا محركات الدفع الهجينة وتتجه مباشرة إلى المحركات الكهربائية بالكامل.

وأكد (تورستن مولر-أوتفوس) Torsten Müller-Ötvös، الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس، في مقابلة أن الشركة تتخطى المحركات الهجينة العاملة بالبنزين والكهرباء وتركز ميزانية تطويرها على الطرز الكهربائية بالكامل.



لكن الأمر الأكثر وضوحًا هو أن تشكيلة سيارات رولز رويس الكهربائية الجديدة تستعير بكثافة من سيارات BMW الكهربائية المتطورة القادمة، مثل BMW iX.

وتستعير سيارة فانتوم الفاخرة الحالية العديد من مكونات نظام الدفع من سيارات BMW من الفئة السابعة، ومن المفترض أن يستمر هذا الوضع عندما تصبح كلتا العلامتين تعملان بالكهرباء وتطلق BMW سيارتها الصالون الفاخرة BMW i7.

ومن المتوقع أن تصدر الشركة التفاصيل الرسمية حول سيارة Silent Shadow قبل نهاية هذا العام، وذلك بالرغم من أنه من غير المتوقع أن يتم الكشف عنها بالكامل في تلك المرحلة، ويبدو أننا سنضطر إلى الانتظار حتى إطلاق BMW i7، وهو أمر لن يحدث لمدة عام آخر على الأقل.