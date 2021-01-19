Xpeng تنافس تيسلا عبر ميزات القيادة المستقلة

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية Xpeng عن ميزة القيادة الذاتية الجديدة المصممة للعمل على الطرق السريعة، حيث تزيد من تحديها للمنافسين المحليين وكذلك شركة تيسلا.

وتسمح هذه الميزة – المسماة نظام الملاحة الموجه أو NGP – لسيارة Xpeng P7 بتغيير الممرات تلقائيًا أو تسريع أو إبطاء سرعتها أو تجاوز السيارات والدخول إلى الطرق السريعة والخروج منها.

وتمثل الميزة جزء من الجيل التالي من ما يسمى بنظام مساعدة السائق المتقدم ADAS من Xpeng، الذي تتوقع الشركة إطلاقه في الربع الأول من هذا العام.

ويشير نظام مساعدة السائق المتقدم ADAS إلى نظام به بعض الميزات المستقلة، لكن لا يزال يلزم وجود سائق.

وتعد Xpeng إحدى الشركات الناشئة في مجال صناعة السيارات الكهربائية في الصين التي تتطلع إلى التقدم في السوق المتنامية في البلاد حيث تقاتل الشركات الناشئة الأخرى، مثل: Nio و Li Auto، بالإضافة إلى شركة تيسلا الأمريكية العملاقة للسيارات الكهربائية.

وبدأت عمليات التسليم الجماعية لسيارة Xpeng P7، وهي المنافس المباشر لسيارة Model 3 من تيسلا، في شهر يونيو الماضي.

وقامت Xpeng بتسليم 27041 سيارة في عام 2020 – أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل عام.

ويمثل نظام الملاحة الموجه أو NGP تحديًا لنظام ADAS المستقل من تيسلا المسمى المرشد الآلي، الذي يتضمن ميزة تسمى Navigate on Autopilot، التي لها وظائف مشابهة لوظائف NGP من Xpeng.

وتتطلع شركات السيارات الكهربائية في الصين إلى إضافة المزيد من الميزات المستقلة إلى سياراتهم، ولدى Nio نظامها الخاص المسمى NIO Pilot.

ويحتاج السائق إلى مشاهدة فيديو الأمان قبل أن يتمكن من تشغيل وظيفة القيادة على الطرق السريعة في سيارة Xpeng، كما يحتاج السائقون إلى إبقاء أيديهم على عجلة القيادة أثناء استخدام ميزات القيادة الذاتية للمركبة.

ويقوم المستخدمون بإدخال وجهتهم في الخريطة، وتبدأ السيارة بعد ذلك بتنفيذ بعض الوظائف، مثل تبديل الحارة بنفسها.

ويتلقى السائقون تحذيرًا عندما يحتاجون إلى التحكم اليدوي في السيارة، على سبيل المثال، أثناء الظروف الجوية السيئة أو حادث طريق.

وتقول Xpeng: إن سياراتها مجهزة بما يصل إلى 14 كاميرا وأجهزة الاستشعار الأخرى المهمة، ويعمل نظام الحوسبة Xavier من شركة إنفيديا على تشغيل نظام مساعدة السائق المتقدم ADAS.

وتتوفر ميزة القيادة على الطرق السريعة في الإصدار المتميز من P7، وهي متاحة للعملاء في الصين فقط.