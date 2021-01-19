شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل فى مأزق لعدم حظر تليجرام.. دعوى قضائية: التطبيق وسيلة لنشر العنف والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فترة وجيزة من أعمال الشغب فى مبنى الكابيتول فى الولايات المتحدة فى 6 يناير، تمت إزالة تطبيق الوسائط الاجتماعية Parler الذى يقال إنه يحظى بشعبية لدى مستخدمى اليمين الأمريكيين من أبل App Store و Google Play وفقًا لتقرير صادر عن رويترز.

ولم يكن Parler هو التطبيق الوحيد الذى يتم إلقاء اللوم عليه، كما ساعدت منصات مثل تليجرام و Gab أيضًا مثيرى الشغب "بعد أن بدأت المنصات الرئيسية مثل Twitter و Facebook فى ممارسة الشرطة العدوانية للتعليقات السياسية".

ونقلاً عن هذا المخالفة، رفع "التحالف من أجل شبكة ويب أكثر أمانًا" دعوى قضائية ضد شركة أبل لعدم حظر تليجرام، بينما لا يزال Parler محظورًا، وتدعى الدعوى أيضًا كيف يمكن استخدام ميزات تليجرام USP لنشر الكراهية والتخطيط للعنف وتزعم أن تليجرام يتم استخدامه بالفعل لفعل الشيء نفسه فى الولايات المتحدة.

وجاء فى الدعوى "على وجه التحديد، فيما يتعلق بتطبيق تليجرام، سمحت أبل بتوزيع تليجرام عبر متجر التطبيقات مع العلم أن تليجرام لا يتوافق مع إرشادات مطورى أبل وأن تليجرام يُستخدم بشكل روتينى لانتهاك قانون خطاب الكراهية فى كاليفورنيا، قانون العقوبات فى كاليفورنيا § 422.6، "يدعى الدعوى.

ووفقًا للدعوى القضائية" "تم تأسيس تليجرام من قبل الرئيس التنفيذى بافل دوروف والذى غادر روسيا وبرلين ولندن وسنغافورة بسبب لوائح تكنولوجيا المعلومات المحلية"، وتشير الدعوى ببساطة إلى صفحة الأسئلة الشائعة فى تليجرام وميزات USP لشرح كيف يمكن أن يكون التطبيق "خطيرًا بنفس القدر" مثل Parler، حيث يقتبس الأسئلة الشائعة، "سؤال: هناك محتوى غير قانونى على تليجرام. كيف أنزله؟ الإجابة: جميع محادثات تليجرام والمحادثات الجماعية خاصة بين المشاركين فيها، نحن لا نعالج أى طلبات متعلقة بهم ".

-يحتوى تليجرام على أكثر من 400 مليون مستخدم نشط.

-يمكنك الوصول إلى رسائلك من جميع أجهزتك دفعة واحدة.

-يمكنك إرسال الوسائط والملفات دون أى قيود على نوعها وحجمها.

- لن يتطلب سجل الدردشة بالكامل مساحة قرص على جهازك، وسيتم تخزينه بشكل آمن فى سحابة تليجرام طالما كنت فى حاجة إليها.

- كل شيء على تليجرام، بما فى ذلك الدردشات والمجموعات والوسائط وما إلى ذلك، يتم تشفيرها باستخدام مجموعة من تشفير 256 بت متماثل AES، وتشفير 2048 بت RSA، وتبادل مفتاح آمن Diffie-Hellman.

-يمكنك إنشاء محادثات جماعية لما يصل إلى 200000 عضو، ومشاركة مقاطع الفيديو الكبيرة والمستندات من أى نوع (.DOCX، .MP3، .ZIP، وما إلى ذلك)، وحتى إعداد الروبوتات لمهام محددة.

- إنها الأداة المثالية لاستضافة المجتمعات عبر الإنترنت وتنسيق العمل الجماعي.

- يعمل حتى على أضعف اتصالات المحمول.

-للمهتمين بأقصى قدر من الخصوصية، تليجرام يقدمSecret Chats. يمكن برمجة رسائل الدردشة السرية للتدمير الذاتى تلقائيًا من كلا الجهازين المشاركين، وبهذه الطريقة يمكنك إرسال جميع أنواع المحتوى المختفى - الرسائل والصور ومقاطع الفيديو وحتى الملفات، وتستخدم الدردشات السرية التشفير من طرف إلى طرف لضمان أن الرسالة لا يمكن قراءتها إلا من قبل المستلم المقصود.

ومستشهدة بهذه الميزات التى يمكن أن تمكن الدردشات المجهولة من التحريض على العنف، تزعم الدعوى القضائية "منذ إطلاقها فى عام 2013، كانت تليجرام موضع سخرية لتيسير أصوات العنف والتطرف، فى الآونة الأخيرة، فى أعقاب مقتل جورج فلويد، لعبت تليجرام دورًا أساسيًا فى التهديد وكذلك تشجيع وتنسيق العنف العنصرى والمعاد للسامية ".

ويدعى التحالف من أجل شبكة ويب أكثر أمانًا أن أبل فشلت فى اتباع قواعدها ولوائحها وسياساتها، تم رفع الدعوى فى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، من قبل السفير مارك جينسبيرج والتحالف من أجل شبكة أكثر أمانًا لعدم حظر تليجرام للأسباب الموضحة أعلاه "على الرغم من معرفة أبل بأن تليجرام يتم استخدامه للترهيب والتهديد و إكراه أفراد الجمهور ".