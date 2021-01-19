تكنولوجيا: كوالكوم تعلن رسمياً عن رقاقة Snapdragon 870 5G بسرعة 3.2GHz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة كوالكوم اليوم إصدارها الجديد من رقاقات 5G المتوسطة Snapdragon 870 5G، التي تقدم تحسينات في الآداء بسرعة 3.2 GHz.

قدمت شركة كوالكوم ترقية لإصدارها السابق من رقاقات المعالج Snapdragon 865 Plus، حيث تنطلق رقاقة Snapdragon 870 5G في فئة رقاقات 5G المتوسطة بعد أن قدمت الشركة مؤخراً رقاقة Snapdragon 888 المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر والتي تتميز بأنوية Kryo 585 الفائقة.

لم تقدم كوالكوم أي تفاصيل حول تغيير كرت الشاشة في رقاقة Snapdragon 870 5G إلا أن الشركة أكدت على أن الرقاقة تأتي بتقنية Snapdragon Elite Gaming الموجهة لدعم الألعاب بآداء سريع.

أيضاً تأتي الرقاقة بميزة دعم الإتصال بشبكات 5Gsub-6 GHz وهوائيات mmWave، وأيضاً تضم شريحة مودم Snapdragon X55، مع تقنية ذكاء إصطناعي فائقة.

يذكر أن رقاقة Snapdragon 870 5G تنطلق قريباً لدعم الإصدارات القادمة من الهواتف المتوسطة المقدمة من Oppo، وشاومي، ووان بلس، موتورولا إلى جانب iQOO والتي تنطلق خلال الربع الأول من هذا العام.

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