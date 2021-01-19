تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن ذاكرة 870 Evo بآداء أسرع بنسبة 38%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سامسونج اليوم عن إصدارها الجديدة من ذاكرة SSD منخفضة التكلفة بعنوان 870 Evo، حيث يدعم الإصدار الجديد سرعة أعلى تصل إلى نسبة 38%.

تتوسع العملاق الكوري من جديد بإصدارات الشركة من ذاكرة SSD الفلاشية، حيث تقدم اليوم 870 Evo التي تتميز ب V-NAND مع وحدة تحكم، التي تتيح لمحرك الأقراص الوصول إلى أقصى سرعة قراءة 560 ميجابايت / ثانية وكتابة بسرعة تصل إلى 530 ميجابايت / ثانية.

كما يقدم إصدار سامسونج الجديد من ذاكرة SSD تحسينات في الآداء العام بنسبة 30%، وتحسينات بنسبة 38% في القراءة العشوائية مقارنة بذاكرة 860 Evo.

من جانب أخر لا تأتي ذاكرة 870 Evo بنفس سرعة سلسلة 970 من ذاكرة SSD الفلاشية، لذا لا يعد الإصدار الجديد 870 Evo الخيار الأمثل للاعبين لتخزين سلس للألعاب، بينما تتوافق مع المهام التقليدية من تصفح الإنترنت، وتعدد المهام، ومكتبة الوسائط.

ومن المقرر أن تتوفر 870 Evo لاحقاً هذا الشهر بسعر يبدأ من 50 دولار لسعة 250 جيجا بايت، أو 80 دولار لسعة 512 جيجا بايت، أو تيرابايت بسعر 140 دولار، أو 2 تيرابايت بسعر 270 دولار، أو 4 تيرابايت بسعر 530 دولار.

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