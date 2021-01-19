شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجموعة جيلى توقع اتفاقا مع تينسنت لتطوير قمرة قيادة السيارة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مجموعة جيلي الصينية إنها وقعت اتفاقية مع Tencent Holdings Ltd لتطوير قمرة قيادة السيارة الذكية والقيادة الذاتية.

وتمثل الشراكة الأحدث في سلسلة من شركات التكنولوجيا والسيارات التي تتعاون في قطاع سريع التطور.

وقالت جيلي في بيان إن الشركتين ستعملان بشكل مشترك على تطوير مقصورات قيادة سيارات ذكية للحصول على المزيد من تطبيقات خدمات الهاتف المحمول والتنقل، واستكشاف اختبار القيادة الذاتية.