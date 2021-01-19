شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوينج تمهد لرحلة تجريبية ثانية لمركبتها الفضائية ستارلاينر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مهدت شركة بوينج الطريق للقيام برحلة تجريبية ثانية لمركبتها الفضائية ستارلاينر، وقالت شركة الطيران العملاقة ومقرها سياتل هذا الأسبوع إنها أكملت الآن إعادة تأهيل رسمية لبرنامج طيران Starliner، لتوضيح المشكلات التي تسببت في فشل أول رحلة تجريبية في ديسمبر 2019 وفقا لموقع ديجيتال نريند.

وبافتراض عدم وجود عوائق في المستقبل، فهذا يعني أن الكبسولة ستتجه إلى الفضاء على متن صاروخ ULA Atlas V في Orbital Flight Test-2 في مارس 2021.

وستشمل رحلة الاختبار غير المأهولة موعدًا مع محطة الفضاء الدولية قبل عودة المركبة الفضائية إلى الأرض، إذا سارت الأمور بسلاسة، فستتم رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت بوينج إن الفرق في مختبر إلكترونيات الطيران وتكامل البرمجيات ومقره هيوستن التابعة لشركة Starliner وأجزاء أخرى من الولايات المتحدة أجرت مراجعة شاملة لبرنامج رحلة الكبسولة، بالإضافة إلى العملية التي سيتم من خلالها التأهل رسميًا لتعديلات أو ترقيات المهمة في المستقبل.

وتضمن العمل اختبارات معملية ثابتة وديناميكية تضمنت "مئات الحالات التي تتراوح من عمليات التحقق بأمر واحد إلى سيناريوهات مهمة شاملة من البداية إلى النهاية" مع البرنامج الأساسي.

وبوينج هي جزء من برنامج طاقم العمل التجاري التابع لوكالة ناسا، وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص تجمع بين خبرة ناسا والتكنولوجيا الجديدة التي أنشأتها الشركات الخاصة، بهدف زيادة توافر الرحلات الفضائية. ونجح البرنامج بالفعل في إعادة عمليات إطلاق الرحلات الفضائية البشرية إلى الأراضي الأمريكية عبر بعثات SpaceX الأخيرة إلى المحطة الفضائية، مع مهمات مأهولة إلى القمر، وحتى المريخ، مخطط لها أيضًا.