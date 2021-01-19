تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض تصميم هاتف الألعاب القادم Asus ROG Phone 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ASUS للإعلان قريباً عن إصدار جديد من هواتف الشركة المخصصة للألعاب، واليوم كشف مقطع فيديو عن تصميم هاتف Asus ROG Phone 5 المرتقب.

ويكشف مقطع الفيديو عن الشاشة الثانوية في الجهة الخلفية لهاتف Asus ROG Phone 5، حيث تدعم الشاشة الثانوية عرض الإشعارات، مع تنبيهات للألعاب والمكالمات.

كما يعرض مقطع الفيديو لمحات سريعة لتصميم الشاشة الأمامية للهاتف، حيث يأتي الهاتف بإطارات أقل سماكة من الإصدارات السابق كما يتوافق حجم الإطارات في الجزء السفلي والعلوي من الشاشة.

يذكر أن التسريبات السابقة قد كشفت عن أن هاتف Asus ROG Phone 5 ينطلق هذا العام بمعدل تحديث 144Hz، ورقاقة معالج Snapdragon 888، مع بطارية بقدرة 6000 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هاتف الألعاب القادم من Asus خلال الفترة القادمة.

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