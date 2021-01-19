شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس تليجرام: حظر مئات الدعوات الداعية للعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مؤسس تليجرام بافيل دوروف إن خدمة الدردشة الخاصة به قد أسقطت مئات الدعوات العامة للعنف، وفقًا لشروط خدمة المنصة، وذلك في أعقاب التوترات السياسية الأخيرة في الولايات المتحدة.

وأكد دوروف، في إحدى منشوراته العامة على Telegram، التزام الخدمة بحظر الكلام الذي يحرض على العنف، وترحب Telegram بالنقاش والاحتجاج السلميين، لكن شروط الخدمة الخاصة بنا تحظر صراحة توزيع الدعوات العامة للعنف".

و"تعتمد الحركات المدنية في جميع أنحاء العالم على Telegram للدفاع عن حقوق الإنسان دون اللجوء إلى إلحاق الأذى".

والجدير بالذكر أن المنشور لا يتناول ميزة الدردشة المشفرة في Telegram ، والتي تحمي المحادثات من الوصول الخارجي وبالتالي لا تخضع للإشراف المركزي. لكنه يتعلق بسياسة تليجرام ضد العنف والإرهاب في الغرف العامة، حيث قاوم الضغوط المتزايدة لجعل هذه المحادثات في متناول سلطات إنفاذ القانون.

وأدى تصاعد العنف المتطرف المؤيد لترامب في الولايات المتحدة إلى إشعال النقاش في البلاد حول قيمة التشفير، وأعاد تنشيط الدعوات لإضعاف حماية الخصوصية لخدمات الدردشة المشفرة.

وقال دوروف إن تليجرام شهدت نفس الارتفاع في التهديدات العنيفة التي أبلغت عنها خدمات أمريكية أخرى خلال الشهر الماضي. جاء في المنشور: "في أوائل شهر يناير ، بدأ فريق الإشراف على تليجرام في تلقي عدد متزايد من التقارير حول النشاط العام المرتبط بالولايات المتحدة على منصتنا".

وأضاف "لقد تصرف الفريق بشكل حاسم من خلال تضييق الخناق على القنوات الأمريكية التي دعت إلى العنف، بفضل هذه الجهود، قام المشرفون الأسبوع الماضي بحظر وإغلاق مئات الدعوات العامة للعنف التي كان من الممكن أن تصل إلى عشرات الآلاف من المشتركين ".

وشهدت تليجرام زيادة كبيرة في عدد المستخدمين خلال نفس الفترة، في أعقاب تغيير في ​​سياسة خصوصية WhatsApp التي أدت إلى فرار الكثيرين من الخدمة.

واكتسب تطبيق المراسلة Signal أيضًا ملايين المستخدمين أثناء الهجرة الجماعية، مما تسبب في ضغوط كبيرة على البنية التحتية للخدمة تسبب لعطل فني تعذر معه الوصول إلىها لأكثر من 24 ساعة.

ووضع الخطر المفاجئ للعنف السياسي في الولايات المتحدة ضغطًا غير مسبوق على الخدمات التي تفشل في التخفيف من التهديدات العنيفة - وأبرزها Parler، التي أصبح يتعذر الوصول إليها بعد أن فقدت فجأة خدمة الاستضافة الأسبوع الماضي.

وأبلغت Amazon Web Services ، مزود استضافة Parler في ذلك الوقت ، عن أكثر من مائة تهديد عنيف على الشبكة على مدار أسابيع، وقال بارلر آنذاك لم تنتهك شروط الخدمة.

َفي أعقاب أحداث الكابيتول، قطعت AWS العلاقات مع الشركة، والتي جمعت مع إجراءات مماثلة من Apple و Google لجعل الشبكة الاجتماعية غير قابلة للتشغيل تمامًا.