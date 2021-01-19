شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سوار طبى يتيح للشركات متابعة الحالة النفسية لموظفيها عن بعد.. اعرف سعره؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكرت شركة بريطانية للتكنولوجيا الصحية، سوارا ذكيا يتيح للشركات متابعة الحالة النفسية لموظفيها، وخصوصا على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن سوار المعصم الذي تبلغ قيمته 50 جنيهًا إسترلينيًا، يساعد الأشخاص على تتبع رفاهية أصدقائهم وعائلاتهم وموظفيهم في وضع الإغلاق.

يتميز السوار بزرين لمتابعة مزاج الشخص الذى يرتديه، الأصفر للسعادة، والأزرق للتعاسة، ويتم تسجيل ذلك جنبًا إلى جنب مع كل من وضع السكون والنشاط، وهو متاح للآخرين لعرضه على تطبيق مرتبط.

وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين متابعة الحالة المزاجية لأحبائهم أثناء إغلاق هواتفهم الذكية ومعرفة وقت تسجيل الوصول معهم برسالة سريعة، كما يمكن للشركات أيضًا شراء الأساور بكميات كبيرة لموظفيها أثناء عملهم من المنزل الذين قد يشعرون بالعزلة.

وحذر الخبراء بالفعل من انتشار مشاكل الصحة العقلية الخطيرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال الإغلاق الثالث، فيم تقول الشركة مصنعة الجهاز عبر موقعها على الإنترنت: "معرفة ما تشعر به في أي وقت يمكن أن يكون أمرًا قويًا، خاصةً عند وضعه على خلفية العمل والراحة واللعب".

ويوفر الإجراء البسيط المتمثل في الضغط على زر رؤية أعمق لما يدور في ذهن من يرتديه، سواء كنت أنت أو أي شخص تهتم به والذي اختار مشاركة ما يشعر به معك.

ويقدم التطبيق هذه المعلومات بطريقة واضحة ومفهومة "توفر رؤية فريدة للرفاهية العاطفية لمرتديها"، وقد يسمح السوار على سبيل المثال، لشخص ما بمتابعة أخبار رفاهية أحد الوالدين الذي يعيش على بعد مئات الأميال لم يروه منذ ما يقرب من عام بسبب إغلاق الحكومة.

ويمكن أن يوفر أيضًا حلاً جديدًا للشركات، حيث يمكن للمديرين أن يمنحوا فريقهم خيار ارتداء سوار المعصم لإنشاء مجتمع داخل التطبيق من العمال الذين يبحثون عن بعضهم البعض، كما يمكن للمديرين عرض لوحة القيادة عبر الإنترنت لمراقبة الصحة العقلية للعاملين، بسبب عدم القدرة الحالية على تسجيل الوصول جسديًا مع الموظفين.

وقالت كريستينا كولمر ماكهيو، المؤسسة الشريكة لمودبيم: "تحاول الشركات البقاء على اتصال مع الموظفين الذين يعملون من المنزل".