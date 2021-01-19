شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه نظارة Vuzix الذكية بتقنية microLED .. وفيما تستخدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Vuzix للتقنيات القابلة للارتداء والواقع المعزز مؤخرا عن نظارتها الذكية التى تعمل بتقنية microLED، حيث تسمح التكنولوجيا بتركيب أجهزة عرض صغيرة جدًا لكنها قوية في كلا جانبي النظارات الذكية، والتي يمكنها عرض الصورة عبر الجزء الداخلي من الزجاج، لتكون النتيجة أداة يمكنها عرض صورة مجسمة أحادية اللون أو صورة ملونة على كلا العدستين بمجموعة متنوعة من كثافة البكسل ودقة الوضوح.

نظارة Vuzix

وبحسب موقع engadget الامريكى، فإن النظارة تدعم الشبكة اللاسلكية و LTE الاختياري بالإضافة إلى مكبرات صوت ستيريو وميكروفونات إلغاء الضوضاء، كما يوجد هناك أيضا عناصر تحكم باللمس قائمة على الإيماءات مدعومة من أندرويد و iOS، ويفترض أنها للتحكم في تطبيقات الأجهزة المحمولة المصاحبة باستخدام جوانب النظارات الذكية فقط.

وسعت العديد من الشركات مؤخرا لإطلاق أجهزة واقع معزز وواقع افتراضي تركز على مكان العمل من خلال التبني البطيء للنظارات الموجهة نحو المستهلكين، فضلاً عن النقص العام في التطورات الكبيرة في التكنولوجيا الأساسية في هذا المجال.