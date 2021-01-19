شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Cyberpunk تكشف عن سعر القرص القياسى للعبة قبل إصدار التحديث الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قد حصلت بالفعل على جهاز PlayStation أو Xbox من الجيل التالي - أو كنت على استعداد لمنح مطور CD Projekt ميزة أنه سيعمل في النهاية على جهازك من الجيل الحالي - يمكنك الآن اختيار إصدار القرص القياسي من Cyberpunk 2077 بنصف السعر في Amazon و غيرها. إنها 30 دولارًا ، بدلاً من 60 دولارًا.

ووفقا لموقع Theverge فإن هذا هو سعر إصدارات PS4 و Xbox One من اللعبة، والتي تعمل على PS5 و Xbox Series X ، أفضل بكثير مما تفعله على وحدات التحكم من الجيل الحالي، إذ لا يوجد إصدار محدد من اللعبة لـ PS5 أو Xbox Series X حتى الآن، ولكن القرص سيتضمن ترقية مجانية، وتمتلك أمازون أيضًا إصدار الكمبيوتر الشخصي مقابل 40 دولارًا ؛ مقارنة بسعره العادي البالغ 60 دولارًا.

ويتوفر Cyberpunk 2077 الذي طال انتظاره من CD Projekt Red. بينما تحتاج اللعبة إلى بعض إصلاحات الأخطاء.

وكانت سوني قد اتخذت خطوة غير مسبوقة بإزالة Cyberpunk 2077 من متجر PlayStation، لذا لا يمكن إلقاء اللوم على أي مستخدم يريد التراجع.

وكانت CD Projekt Red قد وعدت منذ 5 ايام بأن أول تحديث رئيسي للعبة سيصل في غضون أسابيع بعد عمل الإصلاحات الإضافية. حتى إصدار الكمبيوتر الشخصي من اللعبة لا يزال مليئًا بالأخطاء والأنظمة.

وسيصل تحديث مجاني لوحدة التحكم من الجيل التالي والذي سيحول قرصك إلى نسخة حقيقية من PS5 و / أو Xbox Series X من اللعبة في وقت لاحق في عام 2021 ، وفقًا لأحدث خريطة طريق لـ CD Projekt Red.