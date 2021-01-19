شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Huuuge للألعاب الإلكترونية تتوقع جمع 150 مليون دولار من إصدار أسهم جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة هييوج Huuuge، لتطوير الألعاب المحمولة، إنها تتوقع جمع ما يصل إلى 150 مليون دولار من إصدار أسهم جديدة كجزء من الطرح العام الأولي المزمع في وارسو، حسبما قالت الشركة المسجلة في الولايات المتحدة .

وتضيف Huuuge ، التي تتمتع بقاعدة كبيرة في بولندا، إلى قائمة الشركات التي استهدفت الاكتتابات الأولية لأن القيود المفروضة بسبب أزمة فيروس كورونا تدفع المزيد من الناس إلى الاتصال بالإنترنت للترفيه والتسوق والاحتياجات الأخرى.

وأعلنت شركة InPost البولندية لخزانة الطرود عن خططها للاكتتاب العام في أمستردام حيث يطلب المزيد من المتسوقين عبر الإنترنت، ويتم استخدام الشركة في بولندا من قبل البائعين على منصة التجارة الإلكترونية Allegro ، والتي ظهرت لأول مرة في بورصة وارسو للأوراق المالية في أكتوبر.

تخطط Huuuge ، التي قدمت نشرة الاكتتاب العام الأولي في أغسطس، لاستخدام عائدات الاكتتاب العام في عمليات الاستحواذ والاستثمار المحتملة. وتتوقع أن يكون تعويمها الحر أكثر من 25% من الشركة.

وأكبر مساهم في Huuuge هو الآن مؤسسها ورئيسها التنفيذي أنتون جوفين ، حيث تمثل الأسهم 42% من إجمالي الأصوات.

ويعمل كل من Credit Suisse Securities و Sociedad de Valores و S.A و J.P. Morgan AG كمنسقين عالميين مشتركين ومديري حسابات مشتركين.

وقالت المجموعة إنها حققت إيرادات بقيمة 244 مليون دولار للأشهر التسعة من 2020 إلى 30 سبتمبر مقارنة بـ 187 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2019. وتوظف أكثر من 600 شخص في 10 مكاتب حول العالم.

واجتذب قطاع الألعاب في بولندا مستثمرين دوليين على خلفية النجاح العالمي الذي حققته شركة صناعة الألعاب البولندية CD Projekt.

وتطورت بولندا لتصبح مصدرًا رائدًا لألعاب الفيديو نظرًا لانخفاض تكاليف العمالة والقوى العاملة الشابة والمتعلمة وتقاليد الألعاب المزدهرة المتجذرة.