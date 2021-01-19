تكنولوجيا: Honor تستعد لإطلاق خط إنتاج جديد من الهواتف الذكية بخدمات جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد نشر في صحيفة “Kommersant” الروسية عن خطط Honor لإطلاق خط إنتاج جديد من هواتف الشركة بخدمات جوجل.

بدأت الإدارة الأمريكية في حظر شركة هواوي وفرض الكثير من القيود من منتصف عام 2019، ولقد تضمنت هذه القيود حظر خدمات جوجل على هواتف شركة هواوي وأيضاً علامة Honor التجارية، إلا أن إستقلال علامة Honor التجارية عن العملاق الصيني سيدعم Honor في إستعادة خدمات جوجل على هواتف الشركة القادمة.

ويؤكد التقرير الذي نشر عبر صحيفة Kommersant على أن Honor قد بدأت بالفعل على تطوير خط إنتاج يأتي بخدمات جوجل قريباً، من جانب أخر سيتاح لمستخدمي هواتف Honor الحاليين الوصول إلى خدمات هواوي ومتجر AppGallery، بينما لن تنجح الإصدارات الجديدة من الشركة في الوصول إلى خدمات HMS.

يذكر أن شركة Honor تستعد قريباً للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف V40، وهي أول إصدارات من الشركة كعلامة تجارية مستقلة عن هواوي، حيث تنطلق هذه الإصدارات بواجهة Magic UI لكن دون خدمات هواوي، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول خطط Honor للجيل القادم من هواتف الشركة.

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