تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف vivo Y20G بمعالج Helio G80 وكاميرة ثلاثية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً اليوم عن هاتف vivo Y20G، الذي ينطلق بكاميرة ثلاثية ومعالج Helio G80، مع بطارية بقدرة 5000 mAh.

يتميز هاتف vivo Y20G بشاشة LCD بحجم 6.51 إنش وجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة عرض 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف vivo Y20G رقاقة معالج Helio G80 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11 وواجهة Funtouch OS 11، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

ويضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي لهاتف vivo Y20G لدعم التسجيل في الهاتف بسرعة 0.17 ثانية، أيضاً تقدم Vivo الهاتف بألوان الأسود والأزرق.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يدعم الشحن عبر منفذ microUSB، ومن المقرر أن ينطلق هاتف vivo Y20G للبيع بسعر يبدأ من 205 دولار.

المصدر

اعلان





