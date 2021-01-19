تكنولوجيا: شاومي تكشف رسمياً عن جهاز MI NOTEBOOK 14 IC بسعر يبدأ من 600 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي اليوم عن جهاز الحاسب الدفتري MI NOTEBOOK 14 IC الذي ينطلق بكاميرة webcam مدمجة وسعر يبدأ من 600 دولار.

ينطلق جهاز MI NOTEBOOK 14 IC برقاقة معالج إنتل Core i5-10210U، والذي يأتي مع Intel UHD 620 مدمجة أو كرت شاشة GeForce MX250 من إنفيديا.

كما تقدم شاومي جهاز MI NOTEBOOK 14 IC بحجم 14 إنش في الشاشة بجودة عرض FullHD، مع تصميم مميز بطلاء مضاد للإنعكاس، مع زوايا عرض 178 درجة.

أيضاً يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR4، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت في ذاكرة SSD، كما يتميز الجهاز بوزن 1.5 كجم.

مواصفات جهاز MI NOTEBOOK 14 IC

شاشة بحجم 14 إنش بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، بزوايا عرض 16:9، بزاوية عرض 178 درجة، وسطوع 250 nits

رقاقة معالج Core i5-10210U من إنتل بسرعة 1.6GHz، وIntel UHD Graphics 620، أو NVIDIA GeForce MX250

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في DDR4 بسرعة 2666 ميجا هرتز رام، وسعة تخزين 256 إلى 512 جيجا بايت في SATA SSD

نظام تشغيل Windows 10 Home

كاميرة webcam مدمجة بجودة HD

يدعم الإتصال بشبكات WiFi 802.11ac 2×2 بتردد 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز، والبلوتوث 5.0، كما يضم اثنان من منافذ USB 3.1، ومنفذ USB 2.0، وHDMI 1.4b، مع منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات

قياسات الجهاز 323 في 228 في 17.95مم، مع وزن 1.5 كجم

مدخل 3.5مم للسماعات، ومدخل ميكروفون، 2 من المكبرات الصوتية بقدرة 2W، وتقنية DTS

بطارية بقدرة 46W، وعمر شحن 10 ساعات، وشاحن سريع بقدرة 65W.

المصدر

اعلان





