تكنولوجيا: vivo X60 Pro Plus ينطلق قريباً برقاقة Snapdragon 888 وتصميم جلدي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة vivo إعلان تشويقي على Weibo اليوم أكدت من خلاله على دعم هاتف vivo X60 Pro Plus برقاقة معالج Snapdragon 888، مع تصميم جلدي في الغطاء الخلفي، ومستشعر للبصمة ضوئي مدمج في الشاشة.

تستعد شركة vivo لإطلاق هاتف vivo X60 Pro Plus في حدث يعقد في 21 من يناير، واليوم تقدم شركة vivo مزيد من التفاصيل حول الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

ولقد أكدت vivo في إعلانها التشويقي على ألوان هاتف vivo X60 Pro Plus الذي ينطلق بتصميم جلدي بألوان البرتقالي والرمادي، أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع تقنية ZEISS، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر ISOCELL GN1 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

من جانب أخر لم تقدم vivo تفاصيل أكثر حول مواصفات هاتف vivo X60 Pro Plus، إلا أن بعض التسريبات التي جاء من منافذ البيع في الصين، أكدت على أن الهاتف ينطلق بانثان من النماذج، حيث يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما تؤكد الصور المسربة على أن هاتف vivo X60 Pro Plus يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يضم مستشعر للبصمة أسفل الشاشة.

أيضاً أشارت إعلانات تشويقي سابقة إلى أن vivo تقدم هذا الإصدار بترقية في التصوير الليلي، كما أعتمد الهاتف في 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 55W.

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