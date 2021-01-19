شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كواشو لمقاطع الفيديو تفتح باب الاكتتاب لجمع 5 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح شركة كواشو Kuaishou الصينية لمقاطع الفيديو القصيرة على الإنترنت باب الاكتتاب العام الأولي (IPO) في هونج كونج يوم الاثنين المقبل لجمع ما لا يقل عن 5 مليارات دولار في صفقة يمكن أن تقدر قيمة الشركة بنحو 60 مليار دولار، وفقًا لمصدرين على دراية مباشرة بالشركة.

وقالت رويترز إن محللين من بنوك الاستثمار الذين يعملون على الصفقة بدأوا إحاطة المستثمرين المحتملين الاثنين الماضي كجزء من الحملة الترويجية السابقة للتسويق، رافضين نشر أسمائهم لأن المعلومات لم تُعلن بعد.

ولم ترد شركة Kuaishou ، المدعومة من Tencent Holdings Ltd ، على الفور على طلب للتعليق.

وأفادت رويترز في سبتمبر الماضي أن شركة Kuaishou تهدف إلى رسملة سوقية تزيد عن 50 مليار دولار منذ أن بدأت التحضير لصفقة أسواق عامة.

وقالت المصادر إن هذا التقييم قد يرتفع إلى نحو 60 مليار دولار بناء على ردود الفعل الحالية من المستثمرين.

وقالت المصادر إن التقييم الدقيق لـ Kuaishou سيتم تحديده بعد الاجتماعات التي من المقرر عقدها هذا الأسبوع، ويمكن أن يتغير قبل إطلاق الصفقة.

وامتنع Kuaishou عن التعليق على التقييم.

وستكون صفقة لا تقل عن 5 مليارات دولار بداية قوية لأسواق رأس المال في هونغ كونغ في عام 2021، وستكون أكبر طرح عام أولي منذ أن جمعت شركة Budweiser Brewing Company 5.75 مليار دولار في سبتمبر 2019.

وتتميز تطبيقات Kuaishou بمقاطع فيديو محمّلة بواسطة المستخدم بالإضافة إلى برامج بث مباشر يمكن للبائعين من خلالها الترويج لمنتجات المستهلكين.

وقال مزود الفيديو إنه كان لديه 262.4 مليون مستخدم يوميًا في المتوسط ​​للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2020 في الإيداعات المحدثة في بورصة هونج كونج المنشورة قبل إطلاق الصفقة الأسبوع المقبل.

ويتم رعاية الاكتتاب العام الأولي لشركة Kuaishou من قبل Bank of America و China Renaissance و Morgan Stanley.