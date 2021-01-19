شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تفتتح مركزين جديدين فى إيطاليا باستثمارات 230 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة أمازون، أكبر بائعي التجزئة عبر الإنترنت في العالم، إنها ستفتح مركزين لوجستيين جديدين في إيطاليا هذا العام، باستثمار أكثر من 230 مليون يورو (278 مليون دولار).

ومع المركزين الجديدين - مركز التوزيع في شمال غرب مدينة نوفارا ومركز الوفاء بالقرب من مدينة مودينا - ستوفر أمازون 1100 وظيفة جديدة في السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت المجموعة في بيان: "تواصل أمازون توسيع شبكتها اللوجستية من أجل تلبية الطلب المتزايد للعملاء، وتوسيع اختيارات المنتجات ودعم تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قررت بيع منتجاتها باستخدام لوجستيات أمازون".

واستثمرت أمازون بالفعل 5.8 مليار يورو في إيطاليا، منذ أن بدأت عملياتها قبل 10 سنوات، وتوظف 8.500 شخص في البلاد.