صورة تكشف عن تصميم جهاز iPad Pro الجديد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 02:06 مساءً - منذ 3 دقائق

تسعى العديد من المواقع التقنية للكشف عن جهاز آبل الجديد iPad Pro ، المتوقع الإعلان عنه في شهر مارس القادم.

كشفت تسريبات جديدة عن أحدث الصور ثلاثية الأبعاد للتصميم المتوقع لجهاز آبل الجديد iPad Pro لعام 2021، إذ يقدم العملاق الأمريكي هذا العام جهاز بحجم 11 و12.9 بوصة.

وأكدت التقارير السابقة خطط شركة أبل لإطلاق الجيل الجديد من أجهزة iPad Pro لعام 2021 في حدث يعقد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر وفقا لجدول أبل الزمني، إلا أن تسريبات جديدة تشير إلى أن أبل تتجه لتغيير جدولها الزمني لتقدم أجهزة iPad Pro للعام 2021 في آذار/ مارس المقبل.

وتُظهر الصور ثلاثية الأبعاد التصميم المتوقع لأجهزة iPad Pro القادمة بحجم 11 و12.9 بوصة، والتي تأتي وفقا للتسريبات بملامح تصميم أجهزة iPad Pro السابقة، كما تستهدف أبل التركيز على التكوينات الداخلية في جهاز iPad Pro للعام 2021.

وتكشف الصور عن التصميم المربع لوحدة الكاميرا الخلفية الذي قدم للمرة الأولى في أجهزة الآيباد العام الماضي، كما تأتي الكاميرا بنفس تصميم إعدادات الكاميرا المميزة للإصدار السابق، إذ تضم الكاميرا مستشعرا رئيسا، وآخر بزوايا عرض واسعة، ومستشعر LiDAR، مع توقعات بترقية مستشعرات الكاميرا.

ووفقا للتسريبات المصورة فإن جهاز iPad Pro لعام 2021 في الإصدار المميز بحجم 11 بوصة سيأتي بقياسات 245.7 في 176.6 في 5.9مم، لذا لن يختلف في الحجم عن إصدار 2020.

وعلى صعيد آخر، يأتى جهاز iPad Pro للعام 2021 في الإصدار المميز بحجم 12.9 بوصة بقياسات 280.6 في 215 في 6.4مم، وهي قياسات أيضا تحاكي حجم إصدار العام الماضي.

كما يأتي الجهاز بنظام مكبرات الصوت الرباعي المعتاد، ومنفذ USB-C في الجزء السفلي لشحن الجهاز ونقل البيانات، ويوجد زر الطاقة أعلى الجهاز اللوحي، لكن من غير الواضح ما إذا كانت أبل لديها خطط لدمج (Touch ID) فيه، كما فعلت مع iPad Air 4. وفي كلتا الحالتين، فإن وجود (Face ID) مضمون تقريبا.