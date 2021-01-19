تركيا تحظر الإعلانات على تويتر ومنصات أخرى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 02:06 مساءً - منذ 18 دقيقة

آخر تحديث: 19 - يناير - 2021 1:51 مساءً

أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، عن حظر الإعلانات على تويتر وبيرسكوب وبينتريست بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لقرارات نشرت في الجريدة الرسمية للبلاد، اليوم الثلاثاء.

ويقتضي القانون أن تعيّن شركات التواصل الاجتماعي ممثلين محليين لها في تركيا.

ويقول المنتقدون للقانون، إنه سيكمم أفواه المعارضة.

وانضمت شركة فيسبوك يوم الاثنين إلى شركات أخرى في القول، إنها ستعيّن ممثلا لها.

وتواصل أنقرة تقييد الإعلام ومحاولة السيطرة على عالم الإنترنت، فقد فرضت غرامات على الشركات العالمية الشهيرة المقدمة لخدمة التواصل الاجتماعي لفشلها في تحديد مندوب لها للتأكد من أنها تتوافق مع القانون التركي.

وتم تمرير القانون في يوليو/تموز، بعد أقل من شهر من دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى “تنظيف” مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرض ابنته وصهره للإهانة على تويتر بعد ولادة طفلهما الرابع.

يطلب القانون من منصات وسائل التواصل الاجتماعي تعيين ممثل مسؤول أمام المحاكم التركية، والالتزام بالأوامر لإزالة المحتوى “المسيء” في غضون 48 ساعة وتخزين بيانات المستخدم داخل تركيا.

وبحسب القانون الجديد، يتم اتخاذ قرار بمنع الوصول إلى الأخبار وإزالتها، دون إجراء أي محاكمة، ودون الحصول على الرأي القانوني للطرف الآخر، أو حتى بدون علمه.