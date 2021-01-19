شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزيرة العدل المجرية تثير الجدل بشأن معاقبة شبكات التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت وزيرة العدل المجرية جوديت فارجا يوم الاثنين احتمال معاقبة شركات التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفته "بالانتهاكات المنهجية" لحرية التعبير.

وقالت الوزيرة إنها ستلتقي هيئة مراقبة المنافسة المجرية هذا الأسبوع لمناقشة العقوبات المحتملة لما وصفته بالممارسات التجارية غير العادلة بالإضافة إلى عقد اجتماع للجنة الحرية الرقمية في البلاد.

وفي موجة متزايدة من الانتقادات، يشكو بعض المسؤولين الحكوميين مما وصفوه بأنه جهود من جانب شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك، للحد من الآراء المحافظة على منصاتها.

حوّل رئيس الوزراء فيكتور أوربان وسائل الإعلام العامة في المجر إلى بوق مطيع، ويسيطر الحلفاء على أجزاء كبيرة من وسائل الإعلام الخاصة، مما سمح ببث أجندته بشكل بارز.

لكن رئيس الوزراء اليميني يواجه أصعب تحد لحكمه الذي دام عقدًا من الزمن في الانتخابات البرلمانية العام المقبل، حيث يتصدى للتعافي الذي طال أمده من جائحة COVID-19 ومعارضة موحدة.

وقال فارجا في منشور على فيسبوك تعني تصرف مزودي وسائل التواصل الاجتماعي سرًا، لأغراض سياسية، وتقييد الرؤية والوصول إلى ملف تعريف المستخدم الخاص بنا دون علمنا بذلك ".

قال فارجا إن فيسبوك أيضًا يحد من ظهور الآراء المسيحية والمحافظة واليمينية.ولم يرد Facebook على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

ولدى فارجا ما يقرب من 120 ألف متابع على فيسبوك، بينما لدى أوربان أكثر من مليون شخص، يمثلون أكثر من 10% من سكان المجر، وكثيرًا ما يستخدم رئيس الوزراء Facebook للإعلان عن قرارات الحكومة بشأن COVID-19 أو السياسة الاقتصادية.

ولم يرد متحدث باسم Varga على الفور على أسئلة عبر البريد الإلكتروني للحصول على مزيد من التفاصيل حول اتهام الوزير لـ"فيسبوك" بتقييد رؤية منشوراتها.

وقالت فارجا في رسالتها إنه يجب تنظيم الأمر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت إنه قد تكون هناك حاجة لاتخاذ إجراء أسرع: "نظرًا للانتهاكات المنهجية، ومع ذلك قد نحتاج إلى التعجيل في وقت مبكر".

وتأتي تعليقاتها بعد أيام من قيام حليفتها بولندا بالإشارة إلى إجراء محتمل ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قال وزير العدل إن الشركات التي تزيل المنشورات التي تعتبرها مسيئة قد تواجه غرامات.

ويجادل حليف أوربان البولندي، حزب القانون والعدالة الحاكم، الذي لديه أجندة اجتماعية كاثوليكية محافظة، بأن شركات التكنولوجيا الكبرى تمارس مستوى خطيرًا من السيطرة على النقاش العام، وتفرض رقابة على الآراء لا تتماشى مع رؤيتها الليبرالية للعالم.