شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل قد تزيل Touch Bar من أجهزة MacBook Pro للعام 2021.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات حديثة من المحلل الشهير Ming-Chi Kuo عن خطط شركة أبل للجيل القادم من أجهزة MacBook Pro، حيث تستعد عملاق التكنولوجيا لإزالة شريط Touch Bar من تصميم الأجهزة، كما تدعم الأجهزة الجديدة بموصل MagSafe وتصميم جديد.

وبحسب موقع gsmarena الهندى، فقد كشف المحلل Ming-Chi Kuo في تقريره السابق عن بعض التفاصيل حول الجيل القادم من أجهزة MacBook Pro، حيث تقدم ابل هذا العام جهاز MacBook Air للعام 2021، وMacBook Pro بحجم 13 بوصة مع شاشة mini LED، وشريحة ابل M1.

وفي التقرير الجديد أوضح المحلل أن آبل تخطط لإطلاق أجهزة MacBook Pro القادمة بتغيير كبير في التصميم، حيث تأتي الإصدارات الجديدة بتصميم مربع في النصفي العلوي والسفلي، كما تدعم ابل الأجهزة الجديدة بموصل MagSafe للشحن الذي قدم في جهاز MacBook Air خلال 2017.

كما تتجه أبل لإلغاء شريط Touch Bar بلوحات OLED من أجهزة MacBook Pro القادمة، على أن تتضمن الأجهزة الجديدة مفاتيح فعلية، كما ستدعم أبل أجهزة MacBook Pro للعام 2021 بشريحة ابل التي ترتكز على تصميم Arm، والتي تدعم ابل في إضافة التغييرات الجديدة في التصميم، مع نظام حراري بكفاءة أعلى في الإصدار المميز بحجم 16 بوصة.